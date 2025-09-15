°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

acueducto dañado
Rubén Rivarola
Presupuesto 2026
Cristina Kirchner
Thiago Medina
Ciudad Cultural
Santa Fe
canasta de crianza
Cadena Nacional
Cazzu
acueducto dañado
Rubén Rivarola
Presupuesto 2026
Cristina Kirchner
Thiago Medina
Ciudad Cultural
Santa Fe
canasta de crianza
Cadena Nacional
Cazzu

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Narcotráfico

Tres pasajeros fueron detenidos por ocultar 12 kilos de cocaína adosados a sus cuerpos

Se trata de dos mujeres y un hombre que poseían los paquetes con la droga sujetos por una faja de tela a sus cinturas mientras viajaban a la altura de la localidad de 7 de Abril en un ómnibus con destino a la provincia de Buenos Aires. 

Lunes, 15 de septiembre de 2025 16:31

Ayer, en horas de la madrugada, los efectivos del Grupo “Burruyacú” dependientes del Escuadrón 55 “Tucumán”, desplegados sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional Nº 34, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Jujuy con rumbo hacia la provincia de Buenos Aires.

Mientras realizaban el correspondiente control documentologico, los funcionarios notaron que dos mujeres y un hombre ocultaban paquetes entre sus prendas. Ante ese detalle, se pudo constatar que las personas poseían fajas que sujetaban 10 envoltorios rectangulares.

En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 12 kilos 764 gramos.

El Juzgado Federal Nº1 de Tucumán dispuso el secuestro de la droga y que los tres involucrados de nacionalidad boliviana queden detenidos. 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD