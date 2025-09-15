Tres pasajeros fueron detenidos por ocultar 12 kilos de cocaína adosados a sus cuerpos

Ayer, en horas de la madrugada, los efectivos del Grupo “Burruyacú” dependientes del Escuadrón 55 “Tucumán”, desplegados sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional Nº 34, detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia proveniente de Jujuy con rumbo hacia la provincia de Buenos Aires.

Mientras realizaban el correspondiente control documentologico, los funcionarios notaron que dos mujeres y un hombre ocultaban paquetes entre sus prendas. Ante ese detalle, se pudo constatar que las personas poseían fajas que sujetaban 10 envoltorios rectangulares.

En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest que arrojó resultado positivo para cocaína con un peso total de 12 kilos 764 gramos.

El Juzgado Federal Nº1 de Tucumán dispuso el secuestro de la droga y que los tres involucrados de nacionalidad boliviana queden detenidos.