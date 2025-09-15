La vicepresidenta española pide la exclusión de Israel de eventos deportivos

La vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, encendió la polémica este domingo al declarar que "Israel no puede participar en ningún evento" deportivo, luego de que manifestantes propalestinos lograran suspender el final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid.

"Israel no puede participar en ningún evento mientras siga cometiendo un genocidio", escribió Díaz, líder del partido de izquierda Sumar, en sus redes sociales. Según supo Noticias Argentinas, la vicepresidenta se congratuló por la suspensión de la prueba ciclista: "La sociedad española ha dado una lección al mundo paralizando la Vuelta".

Las declaraciones de Díaz se producen tras el caótico desenlace de la Vuelta, que tuvo que ser interrumpida a unos 56 kilómetros de la meta debido a las protestas propalestinas en varias calles del centro de Madrid.

Según informó la agencia EFE, a pesar de un amplio dispositivo policial de 1.100 agentes, los manifestantes lograron traspasar el perímetro de seguridad y ocupar la calzada, cortando tramos del recorrido en protesta por la participación del equipo ciclista Israel - Premier Tech.

La Policía intentó despejar la ruta con cargas, pero un grupo de manifestantes consiguió detener al pelotón. Ante los enfrentamientos en la zona de meta, la organización decidió desviar la carrera hasta los Jardines del Palacio Real, donde los ciclistas buscaron refugio.

Finalmente, tras conversaciones con el director de carrera, se tomó la decisión de suspender definitivamente la Vuelta. Las protestas contra el equipo israelí se habían repetido a lo largo de todo el país, especialmente en Bilbao a principios de septiembre. Bajo el lema "Ciclismo sin sionismo", el Comité Palestino del Movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) había convocado a manifestarse en la capital española para la etapa final.