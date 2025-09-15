María Victoria Zamar, la reina de Capital

María Victoria Zamar, del Colegio Santa Bárbara, fue elegida anoche Representante del Departamento Dr Manuel Belgrano, entre 59 bellas candidatas, en Ciudad Cultural.

Además de María Victoria, sucesora de Manuela Sánchez de Bustamante, fueron electas Carolina Ordóñez García (Escuela Normal) princesa 1º; María Emilia Fermi (Nueva Siembra) princesa 2º, María Constanza Read (José Hernández) 1º dama de honor, Candela García Antoraz (Martín Pescador) 2º dama de honor, Antonella Matorras (Colegio 3) miss simpatía y Amparo Pino (Polivalente de Arte) miss elegancia.

En un predio repleto, el número artístico principal estuvo a cargo del grupo Diableros Jujeños. También en los intervalos del desfile de las candidatas, actuaron Samy y Naza y la banda Tranquilamente.

El intendente Raúl Jorge coronó a la nueva Representante que estará en la elección provincial a realizarse el 22 del corriente, también en el predio del barrio Alto Padilla.

El jurado estuvo integrado por Evangelina Ordoñez (Grupo Villanueva), María del Carmen Asfora (Reina Capital 1981), María Constanza García (Tucci), Juan Carlos Agostini (Hiperplaca), Juan Alexander (Corralón El Mercado), Laura Raposo Soler (Concejo Deliberante), Noelia Bouhid (diagnóstico por imágenes de clínica "Nuestra Señora de Fátima"), Verónica Arnedo (Wasi Desarrollos Inmobiliarios) y Santiago Cardero (Cubica SRL y Aromas del Norte).