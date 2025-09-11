“Jujuy Crece tiene una opción federal ante gobierno actual”

El resultado de la elección en Buenos Aires "demostró que la ciudadanía se cansó de la política de la motosierra, el ajuste y la pérdida de producción e ingreso, como antes ocurrió en esta provincia", sostuvo María Inés Zigarán, candidata a diputada nacional por el Frente Jujuy Crece, en Provincia Unidas.

La apabullante derrota fue un claro mensaje contra la corrupción, el escándalo vinculado a la criptomoneda Libra y los audios sobre desvío de fondos destinados a personas con discapacidad. Además "resultó decisivo el aislamiento político al que el propio gobierno se condenó privilegiando la confrontación por sobre el diálogo y los acuerdos".

Aclaró que "nada de lo anterior puede leerse como un aval para el regreso del kirchnerismo. El país sufrió durante sus gobiernos al mismo tiempo que la corrupción generalizada, una suba permanente de los precios que golpeó a los sectores más vulnerables con la constante pérdida de poder adquisitivo".

Las administraciones kirchneristas condujeron al país a crisis recurrentes, aseguró, "una de las más graves fue cuando Axel Kicillof integraba el Gobierno nacional. Tras la 'década ganada' y después los años de Cristina Kirchner a los que hay que sumar a su delegado Alberto Fernández, el país terminó con una inflación sideral, niveles inéditos de pobreza e indigencia y una completa pérdida de credibilidad en el gobierno".

Frente al modelo que impulsa el gobierno actual, "como espacio político sostenemos la necesidad de terminar con el gasto ineficiente y los privilegios, pero al mismo tiempo estamos convencidos de que es necesario incrementar la inversión en políticas sociales, educación y salud pública, medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad y en obra pública".

Consideró más adelante que es urgente "reforzar las transferencias directas a los que la necesitan y establecer mecanismos de actualización automática basados en la canasta básica para enfrentar la pobreza y la indigencia".

Finalmente apuntó que el Frente Jujuy Crece es una coalición social y federal con el compromiso de superar el aislamiento y de fijar reglas y acuerdos claros entre la Nación y las provincias.

En su recorrido por el interior, Zigarán estuvo recientemente en Purmamarca junto al exgobernador Gerardo Morales; el vice gobernador Alberto Bernis y el intendente Humberto López.