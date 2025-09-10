Presentaron nuevas unidades para el sistema de transporte urbano

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la presentación de dos nuevas unidades 0km de la empresa de transporte El Urbano, que reforzarán el recorrido Centro–Campo Verde. Con estas incorporaciones, ya son 28 los colectivos nuevos puestos en servicio en lo que va del año, en el marco del plan de modernización del transporte urbano de pasajeros de la ciudad. Además, confirmó que se enviaron los pliegos para un nuevo llamado a licitación pública nacional del servicio, previsto para 2026.

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, encabezó la presentación de dos nuevas unidades 0km de la empresa de transporte El Urbano, que reforzarán el recorrido Centro–Campo Verde. Con estas incorporaciones, ya son 28 los colectivos nuevos puestos en servicio en lo que va del año, en el marco del plan de modernización del transporte urbano de pasajeros de la ciudad. Además, confirmó que se enviaron los pliegos para un nuevo llamado a licitación pública nacional del servicio, previsto para 2026.

Jorge destacó que, con estas dos unidades, “ya van 28 incorporadas al servicio de transporte urbano en la ciudad, algo que a principios de año era impensado”. Agradeció la voluntad del empresario Sergio Mercado, titular de El Urbano, “que ya a partir de mañana va a estar prestando servicio en el barrio Campo Verde” y anticipó que “vienen dos más durante el mes que van a ir para Alto Comedero”. También resaltó que “acabamos de mandar los pliegos para un nuevo llamado a licitación pública nacional para el servicio para el año que viene, pero también significa que empresas locales se están fortaleciendo para llegar bien a esa instancia y esto significa mejorar la flota”. Finalmente, pidió a los vecinos de Campo Verde que “cuiden estas unidades flamantes que están siendo adquiridas para prestar un mejor servicio en todo el barrio”.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, remarcó que se trata de un proceso sostenido de modernización, “seguimos en el plan de modernización y actualización de la flota del Sistema de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Días pasados estuvimos presentando unidades nuevas de otra empresa. Hoy estamos haciendo la presentación de dos modernas unidades cero kilómetros de la empresa El Urbano”.

Explicó además que “en un proceso de actualización de flota que cada 15, 30 días se van a ir produciendo las incorporaciones de las unidades de cero kilómetros. Antes del fin de mes vamos a tener otras dos unidades más de esta empresa”. En este sentido reconoció que esto “está mostrando a las claras que se empieza a tener una mejora en la ecuación económica financiera del transporte, con el gran esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Jujuy con el tema de los subisidios, con el gran esfuerzo que hace el Intendente Chuli Jorge a través de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, con el tema del Boleto Estudiantil Gratuito Universal y una política de Estado muy firme que se ha llevado desde el primer día que nos tocó atravesar las malas épocas, los malos momentos del sistema por causas de políticas nacionales que no ayudaron para nada al desarrollo del transporte urbano de pasajeros en el interior del país”.

Finalmente, subrayó que “esto es un claro esfuerzo que hacen los empresarios que tenemos en la ciudad de San Salvador de Jujuy para que en forma conjunta con la Municipalidad, con el Concejo Deliberante, podamos empezar a brindar esa política de Estado que significó en algún momento tener unidades de 7 años promedio en todo lo que era el transporte público de pasajeros. Vamos hacia eso, vamos hacia mejorar esa calidad de vida de los habitantes de la ciudad”.

Por último, de la empresa El Urbano, Sergio Mercado, destacó el compromiso del sector privado con los usuarios y la ciudad, “realmente un esfuerzo importante hoy en este contexto económico que hay en el país. Realmente es complejo, pero bueno, la satisfacción de devolverle a la gente la confianza del usuario; sin los pasajeros no tendríamos estas unidades. Y como jujeño, también una satisfacción poder devolverle a la ciudad lo que la ciudad nos da todos los días a través de la confianza, como te digo, del uso del servicio nuestro de los pasajeros que tenemos en los distintos barrios”.