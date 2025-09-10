El Cabildo fue escenario de la campaña provincial "Jujuy sin Bullying"

En esta tarde de miércoles El Cabildo fue escenario de la campaña “Jujuy sin Bullying: No seas parte del Daño”, lema oficial de la Fiesta de los Estudiantes, que nos invita a ser conscientes de nuestras palabras y acciones en redes sociales.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy Martín Meyer, presidente del Ente Autárquico Permanente (EAP) comentó "Me parece que hay una concientización muy buena de parte de los estudiantes que son quienes impulsan estas campañas y es el mensaje que nos quieren dar a nosotros la gente más grande, donde no seas parte del daño y no se intervenga en una fiesta que es suya. Ninguna opinión agresiva suma o ayuda".

La actividad incluyó una acción simbólica de pintado de brazos, abierta a todas las personas que deseaban sumarse como muestra de compromiso frente al acoso escolar. Además, fue acompañada con música en vivo y una intervención plástica a cargo de destacados artistas jujeños: Carolina Franco, Alejandro Condori, Facundo Cañazares, Juan Pablo Ramírez, Gisella Tolaba, Emanuel Cardozo, Ezequiel Torres, Nayla Ramírez, Cecilia Espinoza, Camilla Daniela Armella, Cindy del Rocío y Adriana Montoya.

También participarón ex representantes, embajadoras y candidatas de la última edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, junto a pajes y jóvenes, en una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios del Gobierno de Jujuy.

La propuesta fue libre y gratuita, y busca generar un espacio de encuentro donde el arte y la participación juvenil se conviertan en herramientas para construir vínculos respetuosos y libres de violencia.