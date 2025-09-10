¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
10 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PRIMERA NACIONAL
Copa Davis
boxeo
Liga Jujeña
Tenis
Hockey
La opinión
Paso de Jama
El tiempo en Jujuy
PRIMERA NACIONAL
Copa Davis
boxeo
Liga Jujeña
Tenis
Hockey
La opinión
Paso de Jama
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1385.00

3884873397
PUBLICIDAD
Instituto de Seguros de Jujuy

Afiliada del ISJ accedió a una cirugía inédita

La intervención gestionada por el Instituto de Seguros, le permitirá una mejor calidad de vida.

Miércoles, 10 de septiembre de 2025 00:00
GRATITUD | DE LA PACIENTE PARA CON LA CELERIDAD DE SU INTERVENCIÓN.

Una afiliada del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) accedió a cirugía inédita en la provincia. La intervención de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia, permitió la implantación de un neuroestimulador medular clave en tratamiento del dolor.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una afiliada del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) accedió a cirugía inédita en la provincia. La intervención de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia, permitió la implantación de un neuroestimulador medular clave en tratamiento del dolor.

La cirugía se realizó a la afiliada Fabiana Arispe, en respuesta a la situación de dolor crónico y complicaciones severas en la calidad de vida. "La obra social atendió mi situación para cambiarme la vida; llevaba más de 10 años sin caminar", afirmó.

Además, enfatizó que las gestiones del ISJ permitieron "abreviar plazos y tiempos de espera" y resaltó que "en menos de una semana se concretaron los trámites para la cirugía". "En poco tiempo podré recuperar mi vida y seguir adelante con normalidad", puntualizó.

El equipo médico que tuvo a cargo la operación, contó con el neurocirujano Juan Zaloff Dakoff, proveniente de Buenos Aires, y su equipo, sumado a un calificado plantel de profesionales locales coordinado por el doctor Esteban Lamas.

El neuroestimulador medular, es una tecnología novedosa para la región, pero ya se utiliza ampliamente en el mundo y permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico que no responde a fármacos ni otros tratamientos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD