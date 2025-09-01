Exitosa disertación sobre “Periodismo en la era digital”

Organizado por el Círculo de Periodistas de Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico se concretó una importante capacitación para afiliados y colegas de la zona, asistiendo colegas de la mencionada ciudad, El Carmen, Monterrico y también de San Salvador de Jujuy.

Organizado por el Círculo de Periodistas de Deportivos de Jujuy y la colaboración de la Municipalidad de Perico se concretó una importante capacitación para afiliados y colegas de la zona, asistiendo colegas de la mencionada ciudad, El Carmen, Monterrico y también de San Salvador de Jujuy.

En el salón principal de la Casa de la Cultura perteneciente a la comuna periqueña, los periodistas Octavio Rodríguez Gauffin y Facundo Verdur fueron los encargados del curso-taller sobre "Periodismo deportivo en la era digital", haciendo hincapié en las transmisiones de streaming.

Además de explicar cómo realizan sus tareas en Jauka Sport Media y Coya TV, medios que conducen respectivamente, dieron consejos a los presentes sobre las mejores herramientas a utilizar para captar más seguidores en las redes y optimizar las transmisiones para que las imágenes lleguen de la mejor manera posible.

Asimismo coincidieron en la importancia de las transmisiones en vivo de diferentes actividades deportivas, ya que visualizan a los sponsors que se lucen en las indumentarias o en los lugares estratégicos de las canchas. "Bajo ningún punto de vista restan público. Al contrario, aumenta el interés de la gente porque se difunde también en Internet", sostuvieron convencido.

PRESENTACIÓN | OCTAVIO RODRÍGUEZ (A LA DERECHA) HABLÓ DESDE LA EXPERIENCIA.

En tanto, el presidente del Círculo, Daniel Echazú, agradeció a ambos disertantes que se presentaron con sus equipos a la capacitación, con el fin que los asistentes puedan observar cómo llevan a cabo la puesta en marcha de una emisión y precisaron la utilidad-beneficio de cada elemento para tal fin.

"Es el periodismo que se viene y debemos estar preparados. Desde la entidad agradecemos a Octavio y Facu por la predisposición para compartir sus experiencias, al igual que a todos quienes dijeron presentes en esta nueva convocatoria del Círculo", sostuvo.

También destacó la valiosa colaboración de la municipalidad local, a través del intendente Rolando Ficoseco y del secretario de Gobierno, César Rodríguez, junto al personal de la Casa de la Cultura, que desde temprano prepararon el lugar para la comodidad de todos.

Finalmente, los organizadores entregaron los certificados correspondientes a los asistentes a la mencionada disertación y adelantaron que la idea es continuar con esta y otras capacitaciones en diferentes puntos de la provincia de Jujuy.