Capa gritó campeón

ABRA PAMPA (Corresponsal). Provincias Argentinas se impuso en una final épica y revive su gloria en la Copa Ciudad de Abra Pampa.

En una tarde cargada de emoción y fútbol del bueno, el Club Atlético Provincias Argentinas (Capa) se consagró campeón de la Copa Ciudad de Abra Pampa tres vencer por 3 a 1 en tiempo suplementario al aguerrido Club Estudiantes, que había comenzado ganando el partido con autoridad.

Desde el pitazo inicial, Estudiantes salió decidido a imponer condiciones, presionando alto y generando peligro. El primer golpe llegó con un potente cabezazo de Aguirre Moisés en el área, tras un preciso tiro de esquina, que puso el 1 a 0 y encendió la ilusión de su hinchada. Pero Capa no se rindió.

Fiel a su estilo combativo, fue en busca del empate con intensidad y lo consiguió gracias a una gran definición de Lamas Luis, que igualó el marcador y llevó el partido a un cierre de tiempo reglamentario sin diferencias: 1 a 1.

Ya en el suplementario, Capa sacó a relucir su estirpe de campeón. Con garra, entrega y oficio, el equipo fue al frente y encontró el 2 a 1 en los pies del experimentado Maigua Daniel, ídolo del club, que volvió a regalarle una alegría inolvidable a su gente. Estudiantes intentó reaccionar, pero sin profundidad ni claridad, y más tarde Alancay Alejandro sentenció el 3 a 1 definitivo, dejando sin respuestas al rival y desatando el festejo en todo el barrio.

Después de varios años sin títulos, Capa vuelve a levantar la copa en el torneo de la Liga Abrapampeña y se corona como campeón y ya anota su nombre en la próxima edición de la Copa de Campeones. La celebración se extendió por las calles, con banderas, cánticos y emoción desbordada.

En otro orden, el fútbol femenino también tuvo su fiesta: las chicas de Estudiantes gritaron campeonas tras vencer a Gimnasia y levantar la Copa Ciudad de Abra Pampa, demostrando que el talento y la pasión también brillan en cada rincón de la cancha.