Hoy y mañana se vivirá con todo el Finde Estudiantil 2025

Los estudiantes de 54 colegios jujeños sacarán toda su garra hoy y mañana para dejar todo en el estadio "23 de Agosto" durante el Finde Estudiantil 2025. Es que contaron con la playlist para los videoclips el 17 de julio, luego se adelantó la fecha prevista originalmente una semana y el mal tiempo no acompañó en la previa.

Los estudiantes de 54 colegios jujeños sacarán toda su garra hoy y mañana para dejar todo en el estadio "23 de Agosto" durante el Finde Estudiantil 2025. Es que contaron con la playlist para los videoclips el 17 de julio, luego se adelantó la fecha prevista originalmente una semana y el mal tiempo no acompañó en la previa.

Sin embargo, los protagonistas de la 74º Fiesta Nacional de los Estudiantes están deseosos de mostrar todo su talento en las coreografías y expresar su amor al colegio a través de las hinchadas y sus gigantescas napolitanas. Desde el Ente de la FNE recordaron que la hora de ingreso de ornamentación en ambas jornadas será de 9.30 a 11.30; la apertura de puerta a las 13; inicio a las 14 y cierre de puertas a las 14.30.

Hoy participarán 35 establecimientos de capital y el interior; mientras que mañana serán 19, de acuerdo a lo planificado. Todo lo recaudado por cada institución con la venta de entradas a $2.500 será para construir las carrozas.

La Representante de Jujuy Josefina Blanco y la Representante Nacional de los Estudiantes Martina Rauschenberger acompañarán el Finde Estudiantil. Además ayer pasaron por la Feria del Libro y estuvieron con la Escuela Normal de Humahuaca en la presentación de su libro "Joven esencia".

COMPAÑÍA | LAS REPRESENTANTES JOSEFINA BLANCO Y MARTINA RAUSCHENBERGER.

Debido a la gran cantidad de público que se espera se organizó un operativo de seguridad que incluye a personal de Policía, Defensa Civil, Bomberos, Seguridad Vial, Same, Control de Higiene y Tránsito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

Justamente se informó a quienes transiten por la zona que la comuna implementará un operativo especial de tránsito hoy y mañana, de 8 a 19. El despeje de calzadas será a partir de las 8 y cortes desde el mediodía en General Savio, ingreso a Lincoln; Lincoln y Taboada; derivadores; Éxodo y Pueyrredón; Éxodo y Cerro Aguilar; Éxodo y Tumusla; Humahuaca y Calilegua; Humahuaca y Tumusla; Caseros y Santa Bárbara; Caseros y Los Decididos; Caseros y Los 33 Orientales y Pueyrredón y Hugo Wast. Y las unidades del servicio de transporte público de pasajeros modificarán sus recorridos habituales desde las 12.

En bloques

El primer bloque de coreografías arrancará hoy con el Colegio "Blaise Pascal" con el tema "Hey mama" de Black Eyed Peas y concluirá con el Bachillerato Provincial Nº 21 con "Mi gente" de J Balvin.

Mientras que el segundo bloque iniciará con el Emdei interpretando "La Prendo" de Bad Gyal y finalizará con la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Perico.

En tanto que mañana el primer bloque empieza con el Colegio Secundario Nº 59 "Olga Márquez de Aredez" con "Qué apriete" de Ezelinn y Chris; cerrándolo el Colegio "Santa Teresita" con "De Carolina" de Rauw Alejandro.

Y abre el segundo bloque dominguero el Colegio "Nuevo Horizonte Nº 1" con "Rude Boy" de Rihanna y completa toda la nómina el Bachillerato Nº 5 de Palma Sola con "Remix", marcando la presencia del interior. (Eugenia Sueldo).

Agenda de la FNE

La agenda de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025 comenzará el sábado 13 de septiembre, a las 9.30, con la pintada estudiantil en la Ciudad Cultural. El 14 se elegirá la Representante por capital y el miércoles 17 el desfile “Bienvenida primavera”, desde las 18, en Ciudad Cultural. El 18 será el primer desfile de carrozas del Grupo A, desde las 20; el 19 será el turno del Grupo B; el 20 de septiembre desfile doble desde las 19.

El 21 se expondrán las carrozas y elegirán el Paje 10; el 22 exposición de carrozas y elección de la Representante Provincial a las 20. El 23 por la mañana comenzará el Congreso Nacional de la Juventud y desfile doble a las 19. El 24 habrá Congreso y exposición de carrozas; el 25 desf ile doble; el 26 elección de la Representante Nacional desde las 21 en el estadio “23 de Agosto” y el 27 entrega de premios, desde las 18.

Furor por Airbag

LA EXITOSA BANDA AIRBAG

Las preferenciales de $30.000 y la Popular Sur de $15.000 se agotaron en la primera semana de venta para el show de la banda Airbag que cerrará el 26 de septiembre próximo la Elección de la Representante Nacional 2025. En el sitio oficial continúan ofreciendo las entradas para campo y platea en el estadio “23 de Agosto”. Los hermanos Sardelli vuelven a Jujuy después de más de dos décadas; ya que la última vez que tocaron en la provincia fue en 2004, cuando la banda daba sus primeros pasos. Regresan en su apogeo previo a su tercer River.