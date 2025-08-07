Automovilista perdió la vida en un choque frontal

Un hombre falleció tras chocar de manera frontal el auto que conducía contra un camión en la ruta nacional N° 9, a la altura de Sumaj Pacha, departamento Tilcara. La víctima fue auxiliada con vida y trasladada al hospital de Maimará, en donde minutos más tarde perdió los signos vitales. Se investigan las causales del incidente vial.

En 7 días de agosto fallecieron 5 personas en siniestros viales. Tres en La Quiaca, uno en Monterrico y el restante en Maimará.

Pasadas las 5.30 de ayer en la Seccional 14° de la mencionada localidad quebradeña recibieron el alerta acerca de un posible siniestro vial en la ruta 9, a donde de inmediato una comisión se trasladó.

En esas circunstancias, los efectivos observaron en el lugar un camión Mercedes Benz con visibles daños materiales en la trompa, del lado del conductor, y a pocos metros un auto Chevrolet con la parte delantera totalmente destruida.

Mientras, el personal del Same trabajó en la extracción del automovilista, a quien en grave estado trasladaron hasta el hospital "Dr. Miguel Ángel Miskoff" de la localidad de Maimará.

Sin embargo, más allá de los esfuerzos realizados por los profesionales médicos, poco después de las 6 el único ocupante del auto perdió la vida en el centro de salud. Tras esto, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital maimareño para luego ser entregado a sus familiares.

Por otro lado el Same asistió a los ocupantes del camión, el conductor que estaba acompañado de una mujer y un niño. De acuerdo a la información recabada por este diario, los tres resultaron con heridas leves como consecuencia del impacto frontal.

Con respecto a la mecánica del incidente vial, los uniformados de la Seccional 14° se entrevistaron con el camionero. El conductor narró que circulaba por la ruta 9 en el carril sur-norte con sentido a la ciudad de La Quiaca, mientras que el auto se desplazaba en la dirección contraria hacia la capital jujeña.

En la continuidad del relato, el transportista aseguró que el vehículo de menor porte circulaba a alta velocidad y que al momento de doblar la curva en la zona de Sumaj Pacha, se cruzó de carril. Por esa razón el camionero intentó esquivarlo mediante una maniobra hacia la banquina, pero sin poder lograrlo. Producto de lo antes relatado, ambos rodados impactaron de manera violenta por lo que el auto salió despedido hacia la banquina del carril norte-sur. Además, de acuerdo a las imágenes, el lado del conductor impactó contra la rueda delantera izquierda del vehículo de transporte.

Finalmente, el personal de Seguridad Vial durante algunas horas cortó la circulación durante varias horas, mientras Criminalística trabajó con el peritaje de rigor para conocer las causales del incidente vial que dejó un fallecido.