"Lo vieron por acá con una carretilla y enterrando cosas"

En la jornada de hoy se llevaron a cabo dos excavaciones en distintos sectores del arroyo Las Martas, que atraviesa el barrio San Benito de Alto Comedero de la capital jujeña, luego de que los investigadores hayan recepcionado el dato que el hombre investigado como presunto homicida serial, habría sido visto por las inmediaciones transportando bolsas en una carretilla.

La investigación por el crimen de Jorge Omar Anachuri (68) continúa avanzando y a pedido del fiscal regional Guillermo Beller, efectivos de la Unidad Regional 7, el Cuerpo de Bomberos de la Policía y el departamento de Criminalística del MPA, realizaron excavaciones en el arroyo Las Martas y recolectaron algunos elementos que van a ser analizados en el laboratorio forense y todo apunta que la única persona imputada, Matías Jurado (37) podría haber cometido varios crímenes en el interior de su vivienda y se habría deshecho de los restos de sus víctimas, descuartizándolos y arrojados en distintos sectores del arroyo, ubicado a menos de 300 metros de su domicilio, desde enero a la fecha.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que hoy en horas de la mañana, personal del Same, del Cuerpo de Bomberos y de Criminalística realizaron una nueva recolección de elementos de pruebas en la vivienda ubicada en la intersección de Fraile Pintado y Las Rosas, lugar donde la semana pasada Matías Jurado fue detenido y acusado de la desaparición de Jorge Anachuri (68).

La misma fuente informó que se secuestraron varias prendas de vestir con manchas hemáticas y analizaron otros sectores de la precaria vivienda, donde hallaron más indicios de piso removido.

Es por eso que desde el Ministerio Público de la Acusación se convocó para esta jornada a una conferencia de prensa, para brindar detalles sobre los avances de la investigación que mantiene consternada a toda la comunidad jujeña.

En horas de la tarde, el Juzgado de Control y Garantías dio lugar al requerimiento de los investigadores y se realizaron nuevas excavaciones en dos sectores puntuales del arroyo Las Martas, donde se produjo el levantamiento de materiales biológicos por parte del Cuerpo de Bomberos, que van a ser analizados por los peritos forenses.

En el lugar de los hechos estuvo presente en fiscal regional Guillermo Beller, quien en diálogo con la prensa dijo que: "empezaron con excavaciones debido a que tenemos nueva información, nuevos testigos que aportaron elementos para esta causa. Entendemos que vecinos dijeron que vieron al imputado (Matías Jurado) por acá, con una carretilla trayendo cosas en bolsas y enterrándolas". Además el fiscal dijo que "vamos a trabajar en un segundo lugar, en base a las declaraciones que fuimos recabando, cerca por donde él (por Jurado) se movía y aparentemente trasladaba cosas con una carretilla".

Los investigadores siguen pistas firmas que Anachuri no sería la única víctima de Matías Jurado y a raíz de declaraciones de personas muy allegadas a él, estas hipótesis tomaron más fuerzas.

Por ejemplo la declaración de una mujer, tía del adolescente que vivía con Jurado, manifestó a los investigadores que semanas atrás su sobrino le había manifestado "Matías mató a otro".

Además la declaración de un primo del adolescente de 16 años,que aportó los principales elementos para esta investigación, quien manifestó que un viernes a la noche intentó ingresar a la vivienda de Jurado y éste le manifestó "pasá si querés ver gente muerta".

"Lo veía con machete"

Algunos vecinos del sector que dialogaron con El Tribuno de Jujuy, manifestaron que lo veían a Matías Jurado por las calles del barrio siempre con un machete. Era conocido por los vecinos porque junto a su sobrino robaba a sus propios vecinos. "Era de esos que te agarraba a traición, por eso tenía problemas con todos los vecinos. Por ejemplo tuvo problemas conmigo cuando entró a robar a mi casa", dijo uno de los vecinos en la transmisión en vivo a través de la Fanpage de El Tribuno.

Otro vecino, que también prefirió no identificarse, dijo que en el sector donde se produjeron las excavaciones, es lugar de gente que anda consumiendo sustancias, "la gente común no anda por ahí".

"El muchacho siempre fue loco, pero siempre atacaba a traición y estaba armado", dijo el joven vecino.

Además lo describieron como un hombre solitario, de pocas palabras. Que consumía alcohol y era adicto a la pasta base de cocaína. "Siempre se lo veía solo, como a las 12 de la noche por este sector", haciendo referencia al lugar donde en la jornada de hoy, se realizaron las excavaciones personal del departamento de Criminalística del Ministerio Público de la Acusación.