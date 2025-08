Los avances en medicina veterinaria, son novedosos como en la humana

¿Cómo viene manejando o trabajando desde el Círculo Veterinario la situación de consultas ilegales?

Por suerte han reducido las denuncias respecto del ejercicio ilegal de la medicina veterinaria en Jujuy, esto se debe a las actividades realizadas por la letrada de nuestra institución, también a la colaboración/compromiso de colegas respecto de denunciar este tipo de actividad, aportando pruebas fehacientes de dicha actividad, también a la rápida difusión por redes sociales y denuncias y alertas de la población en general.

¿Qué avances tecnológicos o científicos en veterinaria te parecen más prometedores para el futuro y por qué?

Los avances en medicina veterinaria, son tan novedosos como en la medicina humana, obviamente dichos avances están más al alcance de los colegas en grandes ciudades, pero Jujuy y los veterinarios de Jujuy están siempre a la expectativa de hacer propio de nuevas tecnologías, como así también nuevas especialidades al servicio de la comunidad.

Los servicios de Radiografías, Ecografías, Ecocardiografías, Endoscopia, Resonancia Magnética, etc están a nuestro alcance como así también servicios de especialistas en Traumatología, Nutrición, Dermatología, Cardiología, Fisioterapia y más forman parte de servicios de veterinarios a las mascotas en nuestra provincia.

¿Cuál es la enfermedad o condición que más comúnmente tratas en tu consulta y cómo la abordas?

Mi especialidad es clínica de pequeños animales y dermatología y la patología más común de consulta son las alergias. Existen 3 tipos de alergias y son condiciones crónicas no curables pero si tratables. Dapp: dermatitis alérgica por pulgas. Daa: dermatitis alérgica alimentaria. Dac: dermatitis alérgica atópica, siendo esta ultima la más común.

Cada una de las mismas tiene su propio dermograma, es decir su forma de presentación y afección en piel, esto hace que el abordaje sea en principio diferenciar ante qué tipo probable de alergia estemos. Luego se debe profundizar con protocolos terapéuticos y protocolos alimentarios, complementos terapéuticos (baños y lociones locales) lo que hace que el abordaje general de las alergias sea justamente un complemento de varias cosas a tener presente lo cual es individual para cada paciente, y ahí la necesidad de hacer la consulta veterinaria, ya que no todo lo que produce picazón (prurito) en un animal tiene la misma forma o secuencia de tratamientos.

¿Cómo mantienes actualizados tus conocimientos y habilidades en el campo de la veterinaria?

En mi caso, siendo especialista en piel, pertenezco a una asociación de veterinarios especialistas (Sociedad de Dermatología Veterinaria Argentina- Sadeve), esto hace que el roce con colegas en el área sea continuo y todo lo informativo de dicha especialidad como cursos, congresos, novedades tecnológicas y medicamentosas esté rápidamente en forma informativa en dicha sociedad.

¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando una carrera en veterinaria?

Básicamente estudiar medicina veterinaria, es estudiar medicina, no es solo gustar saber de animales (sean domésticos o no), es decir el camino a seguir en el estudio va a estar lineado al ámbito médico, a la salud de los animales. Si bien hay varias ramas de la medicina veterinaria, todas persiguen un fin común que es la salud y el bienestar de los animales. Ramas como pequeños animales (perros y gatos), grandes animales (médico y productivo), salud pública y la rama investigativa. Es una carrera linda, larga de no menos de 5 años, y con muy lindas especialidades luego de recibirse.