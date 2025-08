"Nunca imaginé que sacaban fotos" Maxi relata su rescate en el incendio de Orán

La icónica fotografía que muestra a Maximiliano "Maxi" emergiendo entre el humo y las llamas con un perro en brazos durante un incendio en Orán, Salta, ya dio la vuelta al país. Ahora, el propio protagonista comparte la historia detrás de esa instantánea capturada por el periodista Javier Corbalán.

"Lo de la foto fue de casualidad, porque yo nunca imaginé que estaban grabando ni sacando fotos", relató Maxi con emoción, brindando su testimonio sobre lo ocurrido. El joven explicó que llegaba de su trabajo en una empresa de soda y agua alrededor de las cinco de la tarde cuando se encontró con la devastadora escena: la casa de su hermano, quien no se encontraba en ese momento, estaba siendo consumida por las llamas. "Me agarró una desesperación tremenda por no poder hacer nada ante las llamas", confesó.

Frente al desastre, Maxi no dudó en actuar. "Agarré tachos con agua y empecé a ayudar. Había muchas cosas por salvar", detalló. Su esfuerzo, junto a otros, permitió rescatar el automóvil de su hermano –aunque sufrió daños en la pintura– y, lo más importante para él, todos los animales que habitaban la vivienda. "Él tenía 11 perritos, un caballo, loritos... y pudimos sacarlos a todos", afirmó con visible alivio y orgullo. La instantánea de Corbalán inmortalizó así un momento clave de ese esfuerzo colectivo durante la emergencia.