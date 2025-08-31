Abra Pampa celebró con emoción y orgullo sus 142 años de historia

Desde temprano, la ciudad se vistió de celebración, iniciando la jornada a las diez de la mañana con el tradicional Tedeum en la parroquia local. Allí, vecinos, autoridades y representantes institucionales se congregaron en un ambiente de respeto, gratitud y profunda reflexión.

Desde temprano, la ciudad se vistió de celebración, iniciando la jornada a las diez de la mañana con el tradicional Tedeum en la parroquia local. Allí, vecinos, autoridades y representantes institucionales se congregaron en un ambiente de respeto, gratitud y profunda reflexión.

Posteriormente, sobre la avenida principal Juan Domingo Perón, se llevó a cabo el acto central encabezado por el intendente municipal, quien estuvo acompañado por el secretario de Gobierno, Facundo Machaca, el cuerpo de concejales, el jefe de la Seccional 16 y demás autoridades locales. Antes de iniciar su discurso, el mandatario pidió un minuto de silencio en memoria de Armando Quispe, destacado dirigente de la comunidad aborigen, recientemente fallecido. “No puedo comenzar sin expresar mis condolencias a su familia. Armando fue un gran referente de nuestra comunidad, y hoy lo despedimos con respeto y gratitud”, expresó con solemnidad.

ADULTOS DE PUESTO DEL MARQUES

Tras ese emotivo momento, el intendente dio inicio a su discurso, reconociendo los desafíos que atraviesa la ciudad en el contexto nacional y provincial. “Llegamos a este aniversario en medio de dificultades económicas, con reducción de recursos, crecientes demandas públicas y necesidades que se multiplican. Sin embargo, en medio de estas adversidades, la voluntad de este gobierno municipal ha convertido el esfuerzo en una herramienta clave para avanzar con decisión y recursos propios”, afirmó.

ALUMNOS DEL TALLER APUNARTE

Entre los logros destacados, mencionó la habilitación de 9.000 metros lineales de red de gas, que llevan calor y dignidad a numerosos barrios; la construcción de cunetas y el adoquinado de calles en distintos sectores de la ciudad, obras que mejoran significativamente la calidad de vida de los habitantes. Además, anunció con entusiasmo la creación del primer banco de herramientas para jóvenes, como una alternativa concreta para fomentar el emprendedurismo local.

BALLET ACHALAY

Con gran satisfacción, el intendente también presentó un nuevo proyecto: “Hoy quiero anunciar con orgullo la creación del Centro de Oficios y Emprendedurismo, un espacio pensado para brindar oportunidades reales de formación, capacitación y salida laboral inmediata. Estamos comprometidos con acompañar a nuestra juventud en su desarrollo, y seguiremos trabajando para mejorar la situación de cada vecino”, concluyó.

INTENDENTE ENTREGANDO CONVENIO DE PAVIMENTACION A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NORMAL MATILDE QUISPE

Durante el acto, se firmaron convenios con vecinos y autoridades educativas para avanzar en importantes proyectos de infraestructura, como la pavimentación rígida de la primera etapa de la Avenida Mitre (desde la Avenida Independencia hasta la calle Francisco Quipildor), el adoquinado de la calle Rivadavia (desde la calle 20 de Junio hasta la Avenida 23 de Agosto), y la finalización de los salones vecinales de los barrios Bella Vista y Éxodo Jujeño.

INTENDENTE JUNTO A VECINOS DE BARRIO BELLA VISTA

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de un reconocimiento por parte del Concejo Deliberante al niño Nicolás Aucapiña, ganador del concurso del logo de los Miércoles Culturales. A partir de este año, dicho logo será el emblema oficial del evento, que se celebra cada agosto en adhesión a la fundación del pueblo y es organizado por las escuelas primarias.

CUERPO DE CONCEJALES JUNTO AL NIÑO NICOLAS AUCAPIÑA

La jornada culminó con el tradicional desfile cívico-militar, en el que participaron instituciones escolares, centros vecinales, clubes deportivos, agrupaciones gauchas, cuerpos de danza y organizaciones sociales. Fue una verdadera muestra de identidad, tradición y esperanza compartida, donde cada paso resonó con el orgullo de pertenecer a esta tierra.

BALLET SUYANA TAKIRI

Abra Pampa no solo celebró un aniversario: reafirmó su identidad. En cada palabra del discurso, en cada gesto de reconocimiento, en cada paso del desfile, se sintió el pulso de una comunidad que honra sus raíces y apuesta al trabajo, la educación y la cultura como pilares fundamentales de su crecimiento.

