Escuela de Minas: alumna distinguida

La alumna de la Escuela de Minas "Dr. Horacio Carrillo" Valentina Clemente fue distinguida por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. En la Minuta Nº 73/2025 declaró el "beneplácito por el premio obtenido en las Olimpiadas de Geografía 2024 por la región Noroeste".

Participaron de la entrega el titular del Concejo Lisandro Aguiar, los ediles Néstor Barrios, Melisa Silva y Blanca Ontiveros; el profesor Rolando Cruz, que acompañó a la alumna y su madre, Viviana Cruz.

El autor de la iniciativa, concejal Néstor Barrios, manifestó que "nos llena de alegría y orgullo, porque tener jóvenes jujeños como ella, ganadores de olimpiadas, nos lleva a reconocer todo el esfuerzo que realizan".

Valentina expresó estar "la verdad que muy feliz, agradezco mucho las oportunidades que me están dando. Agradecer también al colegio por las oportunidades en cuanto a la calidad educativa". En junio pasado recibió el premio en Santa Fe.