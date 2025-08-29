Viernes con máxima de 25 grados

Ultimo día hábil de la semana y comenzó frío en San Salvador de Jujuy con una temperatura de 7 grados y la sensación térmica de 5 grados.

El SMN anticipa para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 25 grados y sin probabilidades de precipitaciones.

En Humahuaca se espera una temperatura máxima de 23 grados también con cielo parcialmente nublado. La mínima rondara en los 3 grados bajo cero.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca la temperatura pasadas las 8 de la mañana es de 4.7 grados bajo cero y para hoy se pronostica una temperatura máxima de 20 grados.