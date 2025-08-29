Nueva guardia y servicio de diagnóstico por imágenes

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto inaugural de la nueva y remodelada guardia del hospital "Pablo Soria", acompañado por el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, la directora del nosocomio, Rosana Alanis, y planta de personal.

En la oportunidad, también dejó habilitados los servicios de un mamógrafo y un seriógrafo de primer nivel.

"La guardia tiene todas las comodidades, hay sectores diferenciados y nuevos equipamientos", indicó el mandatario. También hizo un especial reconocimiento al equipo de profesionales y al personal del hospital por su tarea diaria.

Finalmente, Sadir resaltó que en la remodelación se invirtieron fondos provinciales. "Vamos a seguir creciendo en salud por toda la provincia", aseguró.

A su vez, Bouhid expresó que "aquí está la mejor tecnología para asistir a los pacientes de urgencias", y puntualizó que "hay un showroom de primera calidad. El Soria es uno de los mejores hospitales que tiene el país", aseveró.

Mejora de la RP56

Por otra parte, Sadir recibió al intendente de La Mendieta, Ricardo Farfán, para avanzar con el proyecto de repavimentación de la ruta provincial 56 a través del Plan "Jujuy Construye".

Luego de programar con el gobernador los trabajos para dicho tramo, Farfán señaló que el acceso a la citada localidad "está destruido, y con el apoyo del gobierno se podrá mejorar".

Continuando, remarcó que el Gobernador le informó que apenas termine la empresa con las tareas de refacción en el tramo de Las Lajitas se continuará con el circuito hasta La Mendieta. Finalmente, el intendente sostuvo que tras la paralización de la obra pública por parte de la Nación es relevante el compromiso del Estado provincial de finalizar la ruta nacional 34 hacia San Pedro.

Con gauchos

Finalmente, Sadir se reunió en su despacho con directivos de la Federación Gaucha Jujeña, quienes le comentaron los proyectos de la institución y en especial la de un albergue para gauchos del interior en capital, que el Gobernador se comprometió a apoyar, según dijo el titular Mario Mendoza.