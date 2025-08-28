¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Nacionales

Evacuaron la caravana de Karina Milei en Corrientes

Karina Milei y Martín Menem tuvieron que evacuar tras incidentes mientras apoyaban al candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón.

Jueves, 28 de agosto de 2025 19:13

La caravana que integraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, debió ser evacuada esta tarde en la provincia de Corrientes después de una serie de incidentes que se registraron durante esa actividad de campaña.

Los funcionarios libertarios se habían trasladado a esa provincia del Litoral para respaldar al candidato a gobernador de La Libertad Avanza (LLA), Lisandro Almirón, de cara a las elecciones del próximo domingo.

Los incidentes con manifestantes que rechazaban la presencia del mandatario en la capital correntina se suman al escrache que sufrió ayer el presidente Javier Milei en Lomas de Zamora.

En esa localidad del conurbano bonaerense, el jefe de Estado tuvo que ser evacuado después de una serie de enfrentamientos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y el PJ, que el mandatario atribuyó a “los kukas tira piedras”.

“Los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas ‘Kirchnerismo Nunca Más’”, expresó Milei tras los hechos de violencia en la ciudad ubicada en la Tercera Sección Electoral.

Milei encabezaba la caravana junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja, entre otros referentes del oficialismo.

Tras la evacuación del Presidente y el círculo más íntimo de funcionarios por parte de las fuerzas de seguridad, Espert abandonó la zona trasladado en una motocicleta.

