Definen el cronograma de elecciones departamentales de la FNE 2025

La FNE avanza en la organización de las elecciones de representantes estudiantiles 2025. El calendario oficial ya estableció las fechas para quince de los dieciséis departamentos, marcando el camino hacia la fiesta más tradicional de la primavera.

Las elecciones iniciarán en la región puneña el miércoles 3 de septiembre, con el departamento de Santa Catalina quién elijirá a nueva representante. La misma zona continuará con las elecciones el jueves 4 de septiembre en Cochinoca, Valle Grande y Rinconada.

El viernes 5 de septiembre será el turno de los departamentos de Palpalá (región de los Valles), Humahuaca, Tilcara y Tumbaya (estos tres de la Quebrada de Humahuaca). La programación continuará el sábado 6 de septiembre con las elecciones en Ledesma (región de las Yungas) y Yavi (Puna).

Para finalizar la semana seguirá con San Antonio el domingo 7 de septiembre, mientras que Santa Bárbara (Yungas) y Susques (Puna) tendrán sus elecciones el miércoles 10 de la siguiente semana. San Pedro (Valles) elegirá su representante el viernes 12 de septiembre, y departamento Doctor Manuel Belgrano (capital) cerrará el cronograma confirmado el domingo 14 de septiembre.

Solo resta que se defina la fecha correspondiente al departamento El Carmen (Valles) para completar el calendario de elecciones estudiantiles previo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Lista de fechas confirmadas: