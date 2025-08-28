Taller de siniestralidad laboral

Bajo la premisa de articular acciones con diferentes instituciones del medio, el Instituto de Seguros de Jujuy llevó adelante el dictado de Curso- Taller "La gestión de la siniestralidad laboral y el ISJ", en el Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Aredez", destinado a la comunidad educativa de esa institución y responsables de diversos establecimientos educacionales.

Bajo la premisa de articular acciones con diferentes instituciones del medio, el Instituto de Seguros de Jujuy llevó adelante el dictado de Curso- Taller "La gestión de la siniestralidad laboral y el ISJ", en el Colegio Secundario N° 59 "Olga Márquez de Aredez", destinado a la comunidad educativa de esa institución y responsables de diversos establecimientos educacionales.

La actividad contó con la presencia de autoridades educativas, entre ellos el coordinador general de Regiones Educativas del Ministerio de Educación, Eduardo Cáceres; el supervisor de Región III, Antonio Flores, y el director de esa institución educativa, Jorge Murquite, acompañados por el vocal I del ISJ, Diego Chacón.

En la oportunidad, el equipo técnico y operativo de las áreas de Medicina Laboral, Sistemas y Comunicación Institucional abordó el proceso de "Digitalización de la Credencial ISJ" y "La gestión de Siniestralidad laboral y el ISJ", como así también se llevó a cabo una clase de RCP coordinado por la profesora María Medrano del IES N° 11 y un cierre de actividades de interacción con aplicación de ejemplos prácticos.

Al respecto, el vocal I del ISJ, Diego Chacón, ponderó la actividad, ya que permitió acompañar a la comunidad educativa y trabajar en base a diferentes inquietudes de ese sector.

Detalló que se vienen replicando acciones en diversos organismos provinciales y municipales, tanto de capital como en el interior de la provincia, llevando el mensaje de estar cerca del afiliado y avanzar en los procesos de digitalización que lleva adelante la obra social, a fin de "desburocratizar" la gestión en la cobertura prestacional.

Por su parte, Cáceres agradeció la predisposición de los equipos técnicos del ISJ para el dictado del curso taller, y resaltó que se pudo concretar para dar respuestas a muchas inquietudes y situaciones del sector docente, concluyó.