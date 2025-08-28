Buscan a un conductor que atropelló a un niño y se fugó

Efectivos policiales buscan al temerario conductor de una camioneta que atropelló a una niño de 13 años y se fugó, en la ciudad de Humahuaca. La víctima tuvo que ser derivada al hospital Materno Infantil, donde recibió veinte puntos de sutura en la cabeza y permanece internada. Su familia solicita colaboración para dar con el inculpado.

Según fuentes consultadas por este diario, el incidente se registró el pasado sábado alrededor de las 19.40 en un sector del barrio La Merced en la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que el conductor de una camioneta realizó marcha atrás, atropelló a un niño de 13 años y emprendió la fuga de inmediato.

Eduarda Cruz, madre de la víctima, indicó en dialogo con El Tribuno de Jujuy que su hijo "volvía de comprar de un negocio que queda a una cuadra más o menos de mi casa. Venía por un costado, porque las calles no tienen veredas, la camioneta retrocedió y lo atropelló".

Además mencionó que el niño "logró ver que era una camioneta blanca 4x4 y que el conductor sacó la cabeza, lo vio y se fue".

"Una Kangoo que pasaba por ahí auxilió a mi hijo y lo subió. Después me pasaron a buscar y nos llevaron al hospital 'Belgrano' y de allí lo derivaron al hospital Materno Infantil", y agregó que la víctima "perdió bastante sangre de una herida grande que tiene en su cabeza. Él estuvo consciente todo el tiempo".

Debido al lamentable episodio, Cruz expresó que el niño "tiene veinte puntos de suturación en su cabeza, tiene un corte en la oreja y otros tres puntos en su brazo. Además de hematomas en distintas partes del cuerpo".

"Aquí lo grave y lo que más me duele es que la camioneta se fue, lo dejó tirado y se fugó. No puede ser tan inhumano de dejarlo tirado e irse. Tuvo un incidente, se puede entender, pero tenés que bajarte y auxiliarlo. No podes dejar a un niño así de lastimado e irte como si nada", expresó.

En ese sentido, la madre de la víctima solicitó a aquellas personas que puedan haber presenciado el incidente o tengan información al respecto, comunicarse al 3886854062.

La investigación se encuentra a cargo de los efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 3, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.