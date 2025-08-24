Exitoso “NOA Fitness Festival” en Jujuy

Jujuy albergó con éxito el "NOA Fitness Festival", desarrollado en las instalaciones del Colegio Cheil. "Un balance más que positivo, superamos las expectativas y salió todo como habíamos planificado", contó Ramiro Molina.

El entrenador de Ciaf, resaltó que "tuvimos alrededor de 200 atletas de distintos puntos de Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, hubo un nivel altísimo en cada una de las categorías, desde las formativas, hasta beginner, escalada compitiendo en dúo, y cerramos con las individuales, RX los más avanzados".

Molina contó que "todo fue muy parejo en cada una de las pruebas, desde levantamiento olímpico, gimnasia deportiva, en los ejercicios cardiovasculares, sumamos desafíos dentro de la pileta, todo ese combo lo hizo más que atractivo", subrayó.

Y para los ojos de los espectadores también fue entretenido, ya que los atletas corrieron, trasladaron elementos de peso, sumado los movimientos de gimnasia, de levantamiento hasta caminatas en vertical, todo utilizando las instalaciones del Colegio Cheil porque compitieron en la pileta, cancha de fútbol, playón de deportes.

Ramiro Molina agradeció el acompañamiento de todo el equipo de trabajo "estuvimos codo a codo con Mauro y Milena, el equipo de Ciaf, contamos con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Secretaría de Deportes", detalló.

El buen desarrollo de la competencia permite al equipo tener la posibilidad de trabajar para que Jujuy tenga una fecha fija cada temporada de una competencia nacional "nuestra idea es instalarnos en el cronograma nacional de crossfit para que quede una fecha fija, por lo que estuvimos hablando luego del regional tenemos muchas posibilidades, producto de la organización que estuvo a la altura de las exigencias", remarcó.

Al finalizar las dos jornadas se procedió a la entrega de premios a los mejores de cada una de las categorías cerrando así el certamen regional en el predio de deportes del colegio Che Il.