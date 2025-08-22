¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Los Cafres presentes en la Elección Provincial de la FNE

La banda reggae coronará la noche de la Elección Provincial 2025

Viernes, 22 de agosto de 2025 21:42
LOS CAFRES EN JUJUY

El Ente Autárquico finalmente confirmó la presentación en vivo de Los Cafres en la Elección de la Representante Provincial de los Estudiantes.

El Ente Autárquico finalmente confirmó la presentación en vivo de Los Cafres en la Elección de la Representante Provincial de los Estudiantes.

La banda cerrará la noche del lunes 22 de septiembre con un paso por sus canciones más icónicas. El evento inicia a las 21 horas en Ciudad Cultural y es con entrada libre y gratuita.

La comunidad estudiantil se prepara para vivir la experiencia FNE 2025 al ritmo del reggae con Los Cafres.

Canciones populares:

Tus Ojos: Esta es la canción más escuchada del grupo, con cientos de millones de reproducciones en las plataformas. 

Casi q' me pierdo: Otro gran éxito de Los Cafres, muy popular entre los fanáticos. 

Bastará: Otra de las canciones más escuchadas, con millones de reproducciones. 

Si El Amor Se Cae: Esta canción también cuenta con una gran cantidad de escuchas y es reconocida por su emotiva letra. 

 

