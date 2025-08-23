Motociclista murió tras varios días de agonía

Un joven de 22 años que se encontraba alojado en la sala de terapia intensiva del hospital "Pablo Soria" desde el pasado 9 de agosto, falleció ayer a raíz de las graves heridas que sufrió, tras protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que oportunamente fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la mañana del sábado 9 del corriente, en un tramo de la ruta nacional Nº 66, a la altura del sector conocido como la represa Leach, cerca del aeropuerto de la localidad de Perico.

En esas circunstancias, un hombre de 33 años y dos ocupantes, todos de nacionalidad china circulaban a bordo de una camioneta marca Toyota Hilux y el conductor no logró eludir la figura de una motocicleta que presuntamente habría intentado cruzar la ruta.

A raíz del violento impacto el conductor del rodado de gran porte salió despedido, golpeándose pesadamente la cabeza contra el suelo y quedando en estado de inconciencia.

Personal del Same se hizo presente en el lugar y trasladó de urgencia al joven de 22 años al hospital cabecera de la provincia, quedando alojado en la sala de cuidados intensivos.

Una fuente cercana a la investigación, el joven identificado por la Policía como Alberto Pablo Subia, falleció en la jornada de ayer, mientras seguía internado,a raíz de los golpes que sufrió en el siniestro vial.

Los efectivos de la Seccional 58º de Perico están a cargo de las actuaciones complementarias y en las próximas horas el ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, solicitará el cambio de calificación legal del lamentable episodio.