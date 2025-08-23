Buen triunfo de Belgrano

Victoria de visitante, en cancha del "diablo". General Belgrano derrotó 3 a 1 a Atlético Gorriti en el marco de la cuarta fecha de la Liga Jujeña de Fútbol en su torneo Clausura.

La experiencia de sus delanteros fue vital para ganar el duelo en terreno ajeno.

Casi de entrada el "decano" se puso en ventaja a través del gol del todavía vigente Diego Barro cuando iban 7 minutos de juego.

Presionando a su rival y obligándolo a jugar sin equivocarse el equipo "albirrojo" defendió su ventaja inicial.

El 2 a 0 llegó a través de otro delantero de amplio recorrido. Rogelio Salto marcó la amplitud del marcador para los "villeros" que a esa altura cuando el cronómetro marcaba 31' ganaban merecidamente en el "Fausto Tejerina".

El gran primer tiempo de Belgrano se coronó a los 43 cuando otra vez entró en escena Barro para marcar el 3 a 0 y el segundo tanto de su cuenta personal.

Así, con esa amplia ventaja en favor del "decano", ambos combinados se fueron al vestuario a reorganizar y reafirmar ideas y conceptos de juego.

En el complemento, Belgrano le cedió la pelota y el terreno al conjunto local.

Gorriti pudo descontar antes del cuarto de hora inicial de la etapa final con un tanto de Caram.

Empujado por ese tanto, con más actitud que fútbol, el "diablo" buscó achicar más el resultado pero falló en la creación y en ocasiones en la definición.

Belgrano, cómodo con la ventaja, esperó el pitazo final de Martín Pereyra para festejar tres puntos que le sirven en su lucha por hacer un buen certamen Clausura.

En la próxima fecha la número 5: Gorriti visitará a Malvinas mientras que Belgrano se medirá con Comercio.

En otro duelo jugado en el día de ayer, el "carbonero" consiguió su primera victoria en este torneo.

Por la cuarta fecha del certamen que cierra la temporada 2025, Alberdi venció por la mínima diferencia 1 a 0 a Comercio.

El exDeportivo Luján, Elvio Maita convirtió el único tanto del partido que se disputó en el estadio "Jesús Flores".

En cuanto a la fecha que se viene Comercio se medirá ante Belgrano y Alberdi chocará frente a General Lavalle.

Además, Gimnasia y Esgrima venció 2 a 0 a Deportivo El Cruce.

Emiliano Zambrano y Matías Pfister, marcaron los goles en el encuentro disputado en "La Tablada".

Mateo Sosa y Joaquín Herrera, fueron expulsados en el "lobito".