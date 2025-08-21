El CDI “Mary Ferrín” celebró aniversario

El Centro de Desarrollo Infantil Mary Ferrín, celebró sus tres años de vida en una jornada emotiva junto a familias, docentes y autoridades municipales y provinciales, con la participación del intendente Raúl Jorge, reafirmando el compromiso del municipio con la educación y el desarrollo integral de la primera infancia.

En la ocasión, la diputada provincial Mary Ferrín, visiblemente emocionada, subrayó la importancia de estos centros en la construcción de oportunidades para las infancias. "Estos espacios que comenzaron como guarderías hoy se han transformado en centros que no solo brindan contención social, sino que también se alinean con la Ley de Educación Nacional. Ahora, la educación comienza desde edades más tempranas y es fundamental que los niños adquieran herramientas para un proceso educativo exitoso. Agradezco profundamente al intendente Raúl Jorge por haber puesto mi nombre a esta institución hace tres años, como reconocimiento a mi trayectoria en la educación. Felicito a todo el personal docente, administrativo y de servicio que hacen posible este trabajo día a día", expresó.

Fundación de la ciudad

Con un emotivo acto en la Plaza Hipólito Yrigoyen deCiudad de Nieva, el municipio capitalino conmemoró un nuevo aniversario de la primera fundación de San Salvador de Jujuy, ocurrida el 20 de agosto de 1561. Autoridades municipales, instituciones educativas y vecinos participaron del evento que destacó el sentido de pertenencia y el valor histórico del lugar.

El acto fue organizado en conjunto entre el municipio capitalino y el Centro Vecinal de Ciudad de Nieva, y tuvo como escenario el imponente monumento que recuerda el acto fundacional de la ciudad. Este espacio artístico fue especialmente elogiado por la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, quien señaló: "Estamos aquí acompañando al Centro Vecinal de Ciudad de Nieva, hay muchísimas escuelas presentes y, eso es bueno. Estamos frente a un monumento que es una verdadera obra de arte, y vale recordar que entre los diseñadores está el arquitecto Hoffman. Es clave reconocer que en esta obra se expresa la primera Fundación de Jujuy en el año 1563", concluyó.