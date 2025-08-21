Alrededor de 100 apasionados de la mítica Harley Davidson llegaron a Jujuy

En la tarde noche de hoy continuaban llegando a esta ciudad los motoharleros que participarán hasta el próximo domingo en el 2do. Motoencuentro La Hermandad HD Internacional, confraternizando y recorriendo las rutas de la provincia visitando diferentes destinos turísticos de los Valles, la Quebrada y Puna.

En la tarde noche de hoy continuaban llegando a esta ciudad los motoharleros que participarán hasta el próximo domingo en el 2do. Motoencuentro La Hermandad HD Internacional, confraternizando y recorriendo las rutas de la provincia visitando diferentes destinos turísticos de los Valles, la Quebrada y Puna.

La recepción se hizo este mediodía en el Hotel Altos de La Viña y en la Bodega Antropo Wines, donde fueron anfitriones César Morales, Jorge Castelli, Luis Salazar y Pablo Montalvetti quienes los recibieron con una picada y empanadas de queso y de carne cortada a cuchillo (elaboradas por el chef Mauro Galli, que la próxima semana concursará en la Gran Final del Torneo Federal de Chefs en la Ciudad de Buenos Aires).

En el patio del establecimiento hotelero se reencontraron después de un año y después de recorrer miles de kilómetros desde Chile, Paraguay, Brasil y Perú, otros lo hicieron desde la Ciudad de Buenos Aires, también desde Casilda, Reconquista, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, Rosario y de otras provincias y ciudades.

Placer | Grato reencuentro y un reparador descanso durante la recepción este medio día.

Con un fuerte apretón de manos y un sincero abrazo Morales recibió a cada miembro de La Hermandad HD que hizo un gran esfuerzo por llegar hasta Jujuy, donde disfrutarán cuatro jornadas conociendo hermosos lugares, degustar exquisitas elaboraciones gastronómicas típicas y vinos de altura y de los Valles templados, pero principalmente fortalecerán los lazos de amistad.

Después del exquisito agasajo (ofrecido por Malu Distribuidora, de Luis Salazar, también fanático de la marca Harley Davidson) y un descanso reparador, los motoharleros se congregaron nuevamente y marcharon hacia el mirador de Termas de Reyes.

Anfitriones | César Morales y Luis Salazar con una Tri Glide Ultra.

El desplazamiento del convoy por las rutas provinciales atrajo la atención de la ciudadanía por la cantidad de motocicletas (aproximadamente 100) y el ruido de los motores, espectáculo mecánico que escasamente se puede observar por estos lugares.

Luego de dejar atrás la ciudad capital transitando por la ruta nacional 9, los motoharleros se dirigieron hacia el norte hasta empalmar la ruta provincial 4 y luego de transitar aproximadamente unos 19 kilómetros por el camino de tierra consolidado llegaron a destino.

La belleza paisajística y el silencio en esa zona generaron un placer inmenso a los visitantes quienes no dejaron de elogiar el lugar y tomarse fotografías y selfis que al instante viralizaron a través de sus redes en sus poblados de origen.

Agradecimiento | Papa Harley (Eduardo Salazar) y César Morales destacaron la atención del chef Mauro Galli.

Desde allí retornaron a esta ciudad para descansar y luego preparase porque esta noche compartirán una cena show de bienvenida en el salón de eventos del Café Dos chinos, donde su propietario Cristian Boglione (presidente de la Cámara de Hoteles, Gastronómicos y Afines de Jujuy y amigo de César Morales), recibirá a los motoharleros con una sorpresa.

Mañana será una jornada muy especial para los miembros de La Hermandad HD, a las 10 en el Salón de la Bandera en Casa de Gobierno los recibirá el gobernador Carlos Sadir, quien está muy entusiasmado por la visita de los coleccionistas de las Harley Davidson y quien también es un gran admirador de la mítica marca de motocicletas.

Con Sadir estará el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, Félix Pérez, quien fue uno de los que le brindó la colaboración necesaria para que el 1er. Motoencuentro La Hermandad HD Internacional se realizara el año pasado en Tilcara.

Después de estar en Casa de Gobierno el convoy se dirigirá por la ruta nacional 9 hacia los espejos de agua de Jujuy: diques Los Alisos y La Ciénega, en este último almorzará y al atardecer se dirigirá hacia San Antonio. En la noche les será servida una cena en el Hotel Altos de La Viña donde el chef Mauro Galli le preparará un excelente menú.

Paseo | Las chicas motoharleras en el mirador de Termas de Reyes esta tarde.

El sábado a las 9.30 visitarán el mirador de León y Angosto de Jaire, y alrededor de las 17 emprenderán el regreso hacia esta capital, y en la noche participarán en una cena show donde los organizadores entregarán menciones y recordatorios a los miembros de La Hermandad.

Finalmente el domingo a las 9 se trasladarán hacia Volcán para a las 11 subir al Tren Solar de la Quebrada que los llevará hasta Tilcara.

César Morales, agradeció la colaboración de la empresa Santa Ana, farmacia Milenium, a las ópticas El gallo y Santa lucía, y a la Imprenta Lukar por la colaboración para el 2do. Motoencuentro.