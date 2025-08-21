Niños estudian “Los desafíos geopolíticos internacionales”

La Biblioteca Infantil Artekis propuso charlas durante estas semanas, en el marco del Proyecto denominado “Los desafíos geopolíticos internacionales”

Su referente, Natalia Ricalde, explicó que se trata de un espacio de aprendizaje y conexión, donde se imparten charlas y talleres, destinado a jóvenes, quienes participaron activamente, y se expresaron con sus reflexiones en el tema, y a partir de eso realizaron trabajos artísticos.

“Generamos interés en como el tablero mundial se mueve a través de los países líderes tradicionales y como los nuevos poderes están cambiando la vinculación”, comenta la docente. “De esta manera compartimos la memoria, la empatía, el interés con la actualidad y los conflictos en Medio Oriente”, agregó.

“Destacamos la importancia del estrecho de Ormuz por su ubicación en Asia, y en especial de los países árabes, su ubicación geopolítica y económica y cómo influye en la historia y las dinámicas contemporáneas de los países que lo rodean”, comentó. “También hicimos énfasis en la actual situación de Armenia y los desplazados de Artsaj en septiembre de 2023, que hasta hoy reflejan su capacidad de resistir”, comenta Ricalde en el afán de entusiasmar a los jóvenes a entender todas estas problemáticas.

El cierre de los encuentros es con actividades que promueven la tolerancia y el respeto entre los pueblos. “La propuesta tuvo un interés muy activo en los docentes y estudiantes que participaron, y esto nos impulsa a continuar abriendo espacios para difundir estos temas”, concluyó Ricalde.