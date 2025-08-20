Robó y fue detenido tras una persecución

Un joven irrumpió en un domicilio para robar, fue descubierto in fraganti y detenido tras una persecución, en la ciudad de San Pedro.

El episodio se registró ayer alrededor de las 8 en un sector del barrio Santa Rosa de la mencionada ciudad ramaleña, según las fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que un joven de 25 años irrumpió en un domicilio y mientras sustraía bienes materiales, fue descubierto por la propietaria del lugar.

La mujer de 56 años alertó de inmediato a las autoridades y efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, que realizaban recorridos preventivos por el sector, se constituyeron rápidamente.

Sin embargo, al ingresar al inmueble no encontraron al inculpado. Por tal motivo inició un recorrido por las inmediaciones y lograron visualizar al irascible protagonista cuando escapaba por un sector de cañaverales del Ingenio La Esperanza.

Allí inició una persecución que concluyó con el malviviente reducido y la incautación de los elementos sustraídos, que fueron restituidos a su legítima propietaria.

El sujeto fue trasladado a la Seccional 48°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que la damnificada también se presentó en la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del ministerio Público de la Acusación.