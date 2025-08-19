Los ganadores del Finde Estudiantil

Se conoció el resultado del Finde Estudiantil que se celebró los pasados 9 y 10 de agosto ene l estadio 23 de agosto en el marco de la 74º edición de la fiesta Nacional de los Estudiantes.

En la categoría baile del sábado estudiantil el primero lugar fue para el colegio Del Salvador, el segundo para el Ipsel, mientras que el tercer premio es compartido entre los colegios Mayor Jujuy, Colegio Nº 2 “Armada Argentina” y Divino Redentor.

En categoría hinchada hasta 350 participantes se quedaron con el primer lugar el colegio Emdei, segundo el Bachillerato Provincial Nº 21 y tercer lugar para el colegio Secundario Nº 62 “San Juan Bautista de La Salle”.

El domingo, fue el día en el que concurrieron los colegios más grandes. En categoría baile el primer lugar es para la Escuela Normal superior “Juan Ignacio Gorriti”. El segundo lugar compartido fue para la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Gral. Savio” de la ciudad de Palpalá y el colegio Nuestra Señora del Huerto.

Mientras que el tercer lugar fue para la Escuela provincial de Artes Nº 1 “Medardo Pantoja”.

En categoría hinchada hasta 600 participantes el primer premio es para la Escuela Normal Superior “Juan Ignacio Gorriti”. El segundo lugar para el Centro Polivalente de Artes “Prof. Luis Alberto Martínez” y el tercer lugar para el colegio Nuestra Señora del Huerto.

En la categoría hinchada hasta 1200 participantes el primer lugar fue para la Escuela de Educación Técnica Nº 2 “Prof. Jesús Raúl Salazar”. El segundo lugar para la escuela de Comercio Nº 1 “Prof. José Antonio Casas” y finalmente el tercer lugar para la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Escolástico Zegada”.