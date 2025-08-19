¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Antofagasta
» Jala University
Caso Matías Jurado
Liga del Ramal
Día del Niño
PRIMERA NACIONAL
fósiles
arma blanca
Copa Libertadores
Copa Libertadores
Antofagasta
» Jala University
Caso Matías Jurado
Liga del Ramal
Día del Niño
PRIMERA NACIONAL
fósiles
arma blanca
Copa Libertadores
Copa Libertadores

DÓLAR OFICIAL

$1315.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2169.75

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Onda Estudiantil

Dos nuevas reinas quebradeñas se suman a la fiesta

Se trata del Colegio Secundario 25 de Humahuaca y el Bachillerato 18 de Purmamarca.

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
“BACHI” 18 | YAZMÍN MÉNDEZ NOGUEIRA JUNTO A EVELYN BARRIOS, KAREN CHOQUE, VALENTINA CRUZ Y MELANI GUANUCO.

Yuliana Agustina Morales fue electa embajadora estudiantil del Colegio Secundario 25 de Humahuaca. En la velada, que tuvo lugar en el Complejo Juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria", fueron electas Brenda Valdivieso, primera princesa; y Agustina Campos, segunda princesa.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Yuliana Agustina Morales fue electa embajadora estudiantil del Colegio Secundario 25 de Humahuaca. En la velada, que tuvo lugar en el Complejo Juvenil "Nuestra Señora de la Candelaria", fueron electas Brenda Valdivieso, primera princesa; y Agustina Campos, segunda princesa.

“SECU” 25 DE HUMAHUACA | YULIANA MORALES JUNTO A BRENDA VALDIVIESO, AGUSTINA CAMPOS, NICOL BAÑOS, VALENTINA G. MELLA, JHOANA CONDORI Y ROCÍO FLORES.

La corte se completó con Nicol Baños, primera dama de honor; Valentina González Mella, segunda dama de honor; Jhoana Condori, miss elegancia; y Rocío Flores, miss simpatía. Asimismo Gastón Chorolque fue electo chico 10. Cabe mencionar que su antecesor Mateo Ybarola fue el paje 2024 de la provincia.

SECUNDARIO 25 DE HUMAHUACA | EL CHICO 10 GASTÓN CHOROLQUE Y LOS PAJES.

También se reconoció a Illia Wara Méndez Puca por su destacada participación, originalidad y talento demostrados en la ocasión.

Los jóvenes que representaron a cada a los cursos de la institución educativa desfilaron bailando y recibieron el puntaje del jurado.

Bachillerato 18

Los "duendes" del Bachillerato 18 de Purmamarca ya tienen a su representante. Se trata de Yazmín Méndez Nogueira. Evelyn Barrios y Karen Choque Escudero fueron electas primera y segunda princesa respectivamente; Valentina Cruz, primera dama de honor; Melani Guanuco, segunda dama de honor; Nazareno Valdiviezo, chico 10; Luciano Lamas, paje 1; y Héctor Guerra, paje 2.

“BACHI” 18 | NAZARENO VALDIVIEZO JUNTO A LUCIANO LAMAS Y HÉCTOR GUERRA.

En una tarde noche llena de color y alegría, los "duendes" vivieron su fiesta, donde no faltaron los bailes y toda la energía de la promoción 2025.

El centro fue entregado por la reina saliente Morena Cruz.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD