19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Antofagasta
» Jala University
Caso Matías Jurado
Liga del Ramal
Día del Niño
PRIMERA NACIONAL
fósiles
arma blanca
Copa Libertadores
Copa Libertadores
San Pedro

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando

Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos motorizados.

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
DETENCIÓN | DE UNO DE LOS DESPLIEGUES POLICIALES.

El Grupo de Operaciones Motorizado (GOM) de la Unidad Regional Dos de San Pedro recuperó elementos, tras intervenir en dos hechos delictivos.

El Grupo de Operaciones Motorizado (GOM) de la Unidad Regional Dos de San Pedro recuperó elementos, tras intervenir en dos hechos delictivos.

La primera intervención ocurrió cuando un agente recibió un llamado de su madre alertando sobre un robo en su domicilio. Un sujeto había ingresado a la vivienda y sustraído una garrafa, una amoladora y un taladro, pero fue retenido por el padre del agente hasta la llegada de la Policía.

El segundo procedimiento se llevó a cabo luego de que el centro de monitoreo informara sobre dos personas, una de 37 años y una de 26, que se encontraban golpeando puertas en el barrio Horacio Guzmán.

 

