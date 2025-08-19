¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Cultura

Actividades en el Cabildo por el Éxodo Jujeño

Toda la semana se realizarán charlas, muestra, encuentros y el sábado habrá un espectáculo.

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03
A UN AÑO DE LA INAUGURACIÓN | DEL NUEVO CABILDO DE JUJUY REMODELADO Y REVALORIZADO.

Tras cumplirse un año de la inauguración de este espacio cultural del Cabildo de Jujuy y en conmemoración de un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño, este espacio preparó una serie de actividades culturales, con entrada libre y gratuita.

Hoy a las 18.30, en el Salón Éxodo, se dictará la Charla Histórica "Lo que el Éxodo nos dejó", con los disertantes Gabriela Sica y Salome Boto. Además, quedará habilitada la Muestra Fotográfica Ilustrada "Las hazañas de Belgrano y el pueblo jujeño", de Gabriela Quiroga y Fernando González. La misma permanecerá a disposición del público hasta el 25 de este mes.

Mañana a las 18, se dará la charla propuesta es "Patriotas sin charreteras" a cargo de Irene Ballatore; el jueves a las 9, se concretará el 1º Encuentro Provincial de Mujeres Gauchas; y el viernes se celebrará el Día Provincial del Canto con Caja y la Coplas.

El sábado a las 18, actuarán Los de Jujuy, Ballet La Juventud Prolongada, Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos "Felipe Fidel Amante" y Alexander Cruz.

EL SÁBADO | ACTUARÁ LA ORQUESTA “FIDEL AMANTE” Y OTROS ARTISTAS.

 

