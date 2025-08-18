Rifa solidaria: Ayudemos a Tiziano

Tiziano tiene 11 años y es de Jujuy, en el mes de enero fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B, ahora se encuentra en Buenos Aires, donde asiste al Hopital Garrahan, con el recorte a los subsidios nacionales, él se quedó sin un beneficio económico que era de gran ayuda para su familia por ello, su mama, Carla está realizando una rifa para costear los gastos de él y toda su familia durante la estadía.

Tiziano tiene 11 años y es de Jujuy, en el mes de enero fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica Aguda tipo B, ahora se encuentra en Buenos Aires, donde asiste al Hopital Garrahan, con el recorte a los subsidios nacionales, él se quedó sin un beneficio económico que era de gran ayuda para su familia por ello, su mama, Carla está realizando una rifa para costear los gastos de él y toda su familia durante la estadía.

El Tribuno de Jujuy dialogó con Carla Luna, quien comentó acerca de la difícil situación que están atravesando como familia "Mi hijo tiene Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B. En el mes de enero, me dieron el diagnóstico de él y empezó el tratamiento en Jujuy. Pero por algunas complicaciones, nos mandaron a Garrahan en marzo, desde ese mes nos encontramos en Buenos Aires".

En este difícil contexto, desde la institución también solicitaron un segundo acompañante, por lo que toda la familia de Tiziano, tuvo que viajar. Debido a estas circunstancias y al delicado estado de su pequeño y necesidad de vigilancia completa, ambos se encuentran afectados severamente económicamente, por ello están realizando una rifa solidaria para poder sobrellevar los gastos en la lejana provincia y poder continuar con el tratamiento de su hijo en el reconocido hospital.

Hoy se encuentra luchando y solicita la ayuda de toda la comunidad, por eso hace un llamado a la solidaridad, debido a que se encuentra en una compleja situación, ya que además de todo lo sucedido en un solo año, dejó de recibir un subsidio oncológico de alrededor de 300mil pesos que era brindado por Nación al igual que otros cientos de niños, por lo cual no posee forma para afrontar los gastos familiares y de Tiziano.

Para ayudar a Tiziano y a su familia, contactarse al: +54 9 3885 04-8441 para comprar un número de la rifa, la cual tendrá premios increíbles, y se sorteará en la provincia, o bien si desea realizar una colaboración económica a través de un deposito o transferencia, puede hacerlo al alias carlaeluna.mp a nombre de Carla Emilia Luna, CUIT/CUIL: 27287122670, o al CVU : 0000003100022026186609 Mercado pago .