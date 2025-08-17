Cientos de niños participaron del festejo por su día en el Parque San Martin

La capital jujeña se vistió de fiesta para los más pequeños, cientos de niños y niñas, fueron participes de la gran celebración realizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Gobierno de la provincia en el Parque San Martin. Una apuesta diferente que incluyó juegos, diversión, baile, pinta caritas, y diversas actividades gratuitas que brindar gratos momentos a los pequeños y sus familias.

La capital jujeña se vistió de fiesta para los más pequeños, cientos de niños y niñas, fueron participes de la gran celebración realizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Gobierno de la provincia en el Parque San Martin. Una apuesta diferente que incluyó juegos, diversión, baile, pinta caritas, y diversas actividades gratuitas que brindar gratos momentos a los pequeños y sus familias.

GRAN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL PARQUE SAN MARTÍN

En este contacto nuestro matutino dialogó con Bárbara Benítez, la secretaria de Desarrollo Humano, quien comentó acerca de este gran evento realizado para los chicos.

“Empezamos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana estamos colgando el escenario, colgando banderines, armando los stands, todos con muy buena predisposición, el clima nos ayudó un montón, así que estamos muy contentos” explicó acerca de la organización la profesora.

Bárbara Benítez secretaria de Desarrollo Humano

Asimismo destacó la gran participación de la comunidad que llego al lugar para divertirse y jugar “hemos entregado alrededor de 4.000 entradas impresas, más un par de talonarios para agregar más al sorteo, aun así no alcanzaron los números, siguió llegando gente durante todo el evento para participar de los sorteos, tuvimos gran convocatoria de gente”.

En la misma línea explicó el surgimiento de esta idea novedosa de celebrar este día especial “La verdad que fue una idea del Secretario de Desarrollo Humano, el doctor Rodrigo Altea, de volver a lo tradicional, no sólo desde el lugar, sino que también con los juegos, así que estamos muy contentos de hace 3 semanas que estamos desarrollando toda la organización”.

MÁS DE 8 MIL NIÑOS SE CONGREGARON EN EL PARQUE SAN MARTÍN

Cabe destacar el esfuerzo interinstitucional para realizar este enorme y masivo evento, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desde la Secretaria de Desarrollo Humano, completa con todas las direcciones que la comprenden, sumado a la provincia también colaboró con el evento.

La jornada contó además con diversos sorteos, juegos en los stads, barrileteada y mucha diversión, donde los más de 8 mil niños y sus familias vivieron una celebración única, muy esperada