Agua Potable lanzó un plan integral de $10 mil millones

El gobernador Carlos Sadir, anunció un plan de inversión de más de 10 mil millones de pesos que contempla la ejecución de 70 obras en toda la provincia, destinadas a garantizar servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los jujeños. El mandatario dio la noticia ayer, acompañado por el presidente de la empresa Agua Potable de Jujuy SE, Juan Carlos García, y un nutrido grupo de funcionarios y trabajadores.

El ambicioso proyecto se dio a conocer en el marco de la entrega de 26 nuevos vehículos y maquinaria pesada. Adquiridos con recursos propios de la empresa, estos equipos fortalecerán las unidades operativas en el interior de la provincia. El nuevo parque automotor incluye camionetas de diversas marcas y modelos, autos, retroexcavadoras, camiones y cuatriciclos, esenciales para optimizar la logística y la ejecución de las obras. Durante el acto, el párroco de Yala, Jesús Villa, bendijo las nuevas unidades y, de manera simbólica, las manos de los trabajadores que las operarán, destacando la importancia del esfuerzo humano detrás de cada proyecto.

Sadir enfatizó la trascendencia de esta inversión, señalando que el plan es un paso fundamental para garantizar el acceso al agua potable y a las redes de cloacas en toda la provincia. En su discurso, felicitó al directorio de Agua Potable por la planificación y la gestión eficiente de los recursos, lo que permitió que la provincia, con fondos propios, continúe y hasta retome obras que la Nación había paralizado. Sadir resaltó que el buen manejo de las finanzas provinciales hace posible estas inversiones sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, demostrando una gestión responsable y orientada al desarrollo.

Por su parte, Juan Carlos García subrayó que cada una de las 70 obras tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de la gente, acercando servicios de calidad con eficiencia y compromiso. Un hito que marcó un momento de gran orgullo en la historia de la empresa fue la presentación de la primera maquinista mujer en la historia de Agua Potable de Jujuy SE, un hecho que simboliza la inclusión y el avance en equidad de género.

La inversión, enmarcada en la emergencia hídrica declarada por ley, se financiará con recursos provinciales.