Evitaron que un joven agreda a su pareja

Un vecino que alertó al sistema de emergencia 911 y evitó que una joven mujer de 24 años siga siendo brutalmente atacada por su pareja, quien fue demorado de oficio.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la tarde del miércoles pasdado en una vivienda ubicada en la intersección de Miguel Cané y Virrey Toledo del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un hombre alertó al sistema de emergencia 911 sobre un hecho de violencia de género en progreso.

Una comisión de efectivos policiales de la Seccional 32º se hizo presente en el lugar y se entrevistó con una joven de 24 años, quien manifestó haber sido agredida con golpes de puños y patadas por su pareja de 19, quien además la mantenía privada ilegalmente de su libertad durante varias horas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género, la inmediata detención del joven de 19 años.

Por otra parte nuestro diario supo que la víctima se negó a ser examinada por un médico policial y denunciar a su pareja, por temor a represalias.

La víctima había manifestado que meses atrás denunció en la Seccional 32º a su pareja y cuando éste salió de prisión, la atacó ferozmente.

Como el inculpado opuso resistencia, enfrentó y agredió a los efectivos policiales, fue denunciado penalmente por los policías que intervinieron en el violento episodio.

Por disposición del representante fiscal del MPA, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 32º del barrio Malvinas Argentinas de la capital jujeña.