12 de Agosto,  Jujuy, Argentina

COPA FEDERAL
CASA DEL HORROR
Liga del Ramal
Liga quebradeña
PRIMERA NACIONAL
El tiempo en Jujuy
Palma Sola
Jufejus
Carlos Alfonso Ferraro
Cindac
El tiempo en Jujuy

Martes agradable con máxima de 23 grados

Será una jornada con cielo despejado.

Martes, 12 de agosto de 2025 08:13

Segundo día de la semana y en la ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció fresca con tan solo 5 grados.

Segundo día de la semana y en la ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció fresca con tan solo 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy cielo despejado con una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 23 grados centígrados, sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles y el ramal se espera una máxima de 25 grados también con cielo despejado.

En Humahuaca amaneció con 8 grados y una sensación térmica de 7. Para hoy se espera una temperatura máxima de 21 grados con cielo completamente despejado.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día arranca con 5 grados bajo cero, muy frio como es costumbre en esta zona de la provincia. Para hoy se anticipa una máxima de 12 grados también con cielo despejado.

