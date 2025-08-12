Martes agradable con máxima de 23 grados

Segundo día de la semana y en la ciudad de San Salvador de Jujuy amaneció fresca con tan solo 5 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy cielo despejado con una temperatura máxima que podría llegar a alcanzar los 23 grados centígrados, sin probabilidades de precipitaciones.

En la zona de los valles y el ramal se espera una máxima de 25 grados también con cielo despejado.

En Humahuaca amaneció con 8 grados y una sensación térmica de 7. Para hoy se espera una temperatura máxima de 21 grados con cielo completamente despejado.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca el día arranca con 5 grados bajo cero, muy frio como es costumbre en esta zona de la provincia. Para hoy se anticipa una máxima de 12 grados también con cielo despejado.