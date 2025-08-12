Murió el exgobernador y periodista Carlos Alfonso Ferraro

Anoche falleció el exgobernador de la provincia de Jujuy Carlos Alfonso Ferraro quien atravesaba una dura enfermedad. Murió a los 72 años de edad.

“Don Carlos” director Editor de El Tribuno de Jujuy nació en San Salvador de Jujuy el 21 de mayo de 1953. Era licenciado en periodismo y escritor. Se graduó de Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de La Plata. Editó varios libros de cuentos y poemas, entre los que cabe mencionar "Azuledades" (1979), y "Don Cucha" (1983). Además, de sus tradicionales “Cuentos de Duende” que se emitían junto a sus programas de televisión “Nuestro jueves” y “El Pulso de la Semana”.

Fue Jefe de Prensa en la Universidad Nacional de Jujuy, Jefe de Redacción del Diario "Pautas" y director editor de El Tribuno de Jujuy, y fue conductor televisivo de periodístico político. También dirigió un programa televisivo de difusión turística de su provincia.

En las elecciones de octubre de 1995 acompañó al senador nacional Guillermo Eugenio Snopek como candidato a vicegobernador de la provincia de Jujuy, obteniendo la victoria y asumiendo el cargo el 10 de diciembre de ese año. En febrero del año siguiente, Snopek falleció en un accidente automovilístico, lo que obligó a Ferraro a asumir el gobierno provincial el día 24 de febrero.

Familiares informaron que no habrá velatorio.

El Tribuno de Jujuy lamenta profundamente el fallecimiento de su director editor, colega y amigo Carlos Alfonso Ferraro y acompaña a su familia en este doloroso momento.