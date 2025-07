Miranda Priestly ha vuelto: Imágenes del rodaje de la esperada "El Diablo Viste a la Moda 2"

Miranda Priestly ha vuelto y lo ha hecho como solo ella sabe: con una lección de estilo. Es que, a solo horas de ver a Anne Hathaway en acción en el comienzo del rodaje de El diablo viste a la moda 2, ahora llegó el turno de que se filtren las primeras imágenes de Meryl Streep en el set de la esperadísima secuela.

Ya no solo sabemos cómo se verá Andy Sachs, sino que también se reveló el primer vistazo al regreso de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2. En la tarde del miércoles 23 de julio, Meryl Streep fue vista en el set de rodaje de la esperada secuela de The Devil Wears Prada y, si bien todavía no hay demasiado detalles oficiales sobre la trama, sí podemos afirmar que la moda sigue siendo la verdadera protagonista.

Las imágenes muestran a la actriz ganadora del Oscar en las calles de Nueva York, con un outfit refinado y cromáticamente perfecto, digno de la poderosa editora jefe de la revista Runway.

El look de Miranda Priestly en El diablo viste a la moda 2

En este primer vistazo oficial, vemos a Miranda con un estilismo afilado y sofisticado, con el personaje dando una clase magistral de cómo combinar piezas clásicas con un giro contemporáneo.

La blusa violeta en satén opaco con escote en V resalta gracias a la verdadera protagonista del outfit: la falda lápiz de cuero en tono caramelo, una pieza ajustada que marca la figura con precisión quirúrgica. El cinturón con hebilla dorada, apenas visible pero presente, y un trench coat largo en color nude tostado suman estructura y elegancia.

Como nos acostumbró en la primera película, el personaje nunca lleva más que lo necesario, por lo que en este regreso vuelve a apostar por el minimalismo a la hora de los accesorios: complementa el lookazo con lentes de sol negros y aros dorados redondos.

Eso sí: su botellita de agua con brillos está destinada a ser icónica.

Vuelve Andy Sachs: Anne Hathaway

Fue la propia Anne Hathaway quien dio el puntapié inicial en lo que seguramente serán muchos meses de imágenes promocionales, red carpets y looks impresionantes. Así, el 21 de julio de 2025, en su cuenta de Instagram compartió la primera imagen oficial del regreso de su Andy Sachs.

"Andy Sachs 2025", posteó junto a una foto en la cual se la ve radiante y feliz, vestida con un look sastrero formado por chaleco y pantalones de rayas a juego, complementando con un collar de perlas. El detalle que más llamó la atención fue la ausencia del característico flequillo que inmortalizó al personaje.

Con ese look, la ganadora del Oscar se mostró recorriendo varias calles de Nueva York, filmando esta película que la volverá a reunir con Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Pollera de jean y sandalias de velcro: el look de Andy Sachs 2025 A contramano del elegante look sastrero, más imágenes del rodaje revelaron otro estilismo con el que veremos a Anne Hathaway cuando El diablo viste a la moda 2 se estrene el 1 de mayo de 2026. Se trató de un outfit mega urbano, compuesto por una camiseta blanca sin mangas, chaleco negro abierto superpuesto y una larga pollera de jean de color claro y dobladillo deshilachado.

No pasaron desapercibidas las sandalias negras de doble velcro, pertenecientes a la firma Chanel.

Anne Hathaway y el hermoso vestido de Gabriela Hearst

Sabiendo que todos hablarán de cómo luzca Andy en este regreso, la actriz optó por una sofisticada y audaz elección para las primeras imágenes de prensa. Posando junto al enorme 2 que 20th Century Studios preparó para promocionar la secuela de El diablo viste a la moda, Anne Hathaway sorprendió con un exclusivo vestido de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.

Se trata del vestido de tirantes Aurora, prenda confeccionada con hilos de lino trabajados a mano, donde los colores se pintan manualmente en cada hebra para crear un mosaico de rectángulos separados por escaleras. Un equipo de 40 artesanos, compuesto por 30 bordadoras y 10 pintoras, colaboró para crear los paneles.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

Como dijimos, no hay info oficial sobre el argumento de esta secuela, pero todo indica que Miranda seguirá al frente de Runway, esta vez lidiando con los obstáculos del sector editorial en decadencia.

Mientras el rodaje se realiza en Nueva York, preparando todo para continuar luego en Italia, se anunció que El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará el 1 de mayo de 2026.