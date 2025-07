¡Miranda volvió al top! gracias a La Voz Argentina

Recientemente se viralizó en redes un momento de La Voz Argentina, en donde Miranda canta una canción de hace 15 años, y logró un hito en la carrera.

Durante una reciente emisión de La Voz Argentina, Miranda cantó un fragmento de su canción, Tu Misterioso Alguien, y rápidamente la canción se viralizó en redes sociales como X, Instagram y TikTok. Luego de esto, la pieza musical logró posicionarse entre las más escuchadas del TOP 50 de Spotify.

Real Time Rating comentó respectó respecto a la viralización de la canción que cantó Miranda en La Voz Argentina: "Tu Misterioso Alguien de Miranda! logra el #2 en el TOP 50. Es la primera vez que el grupo pop logra la cima con un tema en solitario".

¿Como nació "Tu misterioso alguien"?

En 2021, durante una entrevista en el podcast 1990, Educación Sentimental de Futurock, conducido por Galia Moldavsky, los integrantes de Miranda! revelaron el origen de la letra.

“El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó Ale Sergi en aquella charla. Luego explicó: “Hay una serie que se llama Lost, que en los primeros capítulos hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté. Dije: ‘ya lo voy a usar’, y llegó el momento”.

La letra, que para muchos remite a un romance secreto, en realidad surgió a partir de esa escena puntual. “Por eso dice ‘a quien has ocultado de mí todo el tiempo’. Puede ser una relación, pero yo me acordaba que estaban ocultando al otro...”, señaló Ale. “Hice una asociación súper libre de la situación y adapté esa historia. Le metí esas palabras y salió. A mí me encanta la letra pero no nace de una situación real y sus sentimientos”, concluyó.