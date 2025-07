Después de la igualdad de Gimnasia y Esgrima ante Defensores Unidos, Francisco Molina se fue desde el estadio de barrio Luján "con un empate con sabor amargo". El plantel retoma hoy los entrenamientos.

Sin dudas que se dieron resultados como para comenzar a alejarse "era el momento de tratar de despegar, sacarle dos partidos a Gimnasia de Mendoza porque recordemos que tiene un partido pendiente con Morón, entonces este era el momento para despegarnos, pero no se dio, se sumó, ellos perdieron y va a ser así de hasta el final del torneo", manifestó el delantero del "lobo".

Molina remarcó que "nada es fácil, fue un partido complicado, no estuvimos finos en la última puntada final, creo que nos faltó eso, en líneas generales estuvimos bien, tuvimos buena posición de pelota pero nos faltó concretar en los últimos metros", opinó.

Consultado si preocupa que de local no están pudiendo ganar, fue el cuarto empate consecutivo, el jugador "albiceleste" declaró que "para nada, sumamos, seguimos sumando esto es largo, nadie dijo que iba a ser fácil, fíjate que el último del torneo nos termina empatando, lo importante es sumar de aquí hasta el final del torneo y terminar arriba", subrayó.

En la semana "trabajamos para ganar, se hace mucho trabajo en todos los aspectos para llegar al ciento por ciento al día del partido, algunas veces no se puede, otras sí, pero lo importante es que se sumó y vamos por el buen camino", comentó.

Por otro lado, reiteró que "nos faltó la puntada final, creo que nos faltó eso, generamos muchas chances de goles que no veníamos generando últimamente y si hubiésemos estado finos los tres puntos se quedaban en Jujuy".

En cuanto a los planteos que le hacen a Gimnasia cada vez que llegan a Jujuy, explicó que "sabemos que todos los rivales se vienen a meter atrás, a tratar de sacar un punto, más en la posición de la tabla que se encuentran ellos que vienen últimos, seguramente la idea era sumar y se llevan un punto, nosotros también creo que merecíamos un poco más porque los fuimos a buscar en todo momento pero no estuvimos finos en los últimos diez metros", puntualizó "Pancho" Molina.

Habrá que mejorar la puntería "tenemos que definir los partidos, el "flaco", por Alejandro Quintana, tuvo un mano a mano, no pudo concretar, Santiago Camacho también tuvo una que tampoco pudo concretar, trataremos en la semana de corregir eso".

Molina volvió a ser titular luego de un par de fechas afuera por la lesión "estoy ahí con el isquiotibial izquierdo, no me siento del todo bien, pero traté de sumar mi granito de arena, no me voy muy contento".

Por último, dejó en claro que "son todos los rivales muy duros, muy competitivos, la categoría es así, nosotros tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando y ahora a pensar en Temperley, un rival duro que viene en alza y tratar de traernos los tres puntos y si no son los tres, un puntito que esto es largo y sumar es importante".

Perdió Gimnasia (M)

Con un escandaloso arbitraje de Monzón Brizuela, Gimnasia en Mendoza perdió con Temperley 1 a 0. El juez fue protagonista con fallos a favor de los mendocinos, ya que expulsó a Luciano Nieto por demorar un lateral, anuló un gol totalmente legítimo de Franco Ayunta, luego del reclamo del banco visitante expulsó a Fernando Brandán, autor del gol que ya había sido sustituido, omitió una falta clara en ataque que terminó con un remate de Ferreyra que tapó Mastrolía y cobró córner por los ocho segundos de demora. Pero no le alcanzó para que el “lobo” de Mendoza siquiera alcance el empate.

En otros resultados, Chacarita 2Talleres RE 1, Güemes 1Gimnasia y Tiro 1, Patronato 1Deportivo Maipú 0, Almirante Brown 2Mitre de Santiago 0, Racing de Córdoba 2Colegiales 1, Defensores de Belgrano 0Estudiantes RC 0 y Central Norte 3Colón 4. Chicago 0Chaco 0.