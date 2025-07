Castaño y el desafío de trabajar con el selectivo

Con dos prácticas en el hombre al frente del selectivo de la Liga Jujeña de Fútbol, el DT José Castaño, hoy y mañana a las 18.30 en "La Tablada" volverá a juntarse con parte los 35 elegidos donde al parecer no contará con los jugadores de Gimnasia. La "celeste" el miércoles 30 del corriente se medirá en el duelo de ida a la Liga del Ramal en el reducto de avenida Córdoba y el miércoles 13 de agosto jugará la vuelta en "La Visera de Cemento".

José Castaño ante El Tribuno de Jujuy declaró que "para mi es un desafío, tener a cargo jugadores de bastante peso, son los mejores que tenemos en la Liga Jujeña, además aclarar y reconocer que la lista fue armada con más de mes de anterioridad cuando yo todavía no estaba en el cuerpo técnico. A mi me preguntaron si me animaba, si tenía otros compromisos y les dije que mi compromiso en sí, es el Club Palermo a quién me debo, pero después se hizo una reunión ante todos los presidentes para que tome las riendas del equipo", agregando que "al margen de que uno está contento, para mí la idea es disfrutar, sabiendo que vamos a dejar todo pero dependerá de lo que hagamos para que sea corto o largo el torneo. Se juega a dos partido contra la Liga del Ramal, el 30 de julio la ida de local y la revancha el 13 de agosto en San Pedro. Dependiendo de eso veremos si seguimos pasando de fase o se termina", afirmó.

Luego contó que "en mi cuerpo técnico está Daniel Álvarez García, Emanuel Jaramillo, Pacheco y 'Pichi' Arjona ayudándonos en la utilería. También entre los dirigentes están Hugo Peñaloza, Guillermo Bepre y Sergio Cari".

A la vez aclaró que "el compromiso lo tengo de la mayoría de los chicos, con una lista de 35 jugadores con varios ausentes, primero tuve 20 y después me informaron que uno de los clubes (Gimnasia) no cederá los jugadores y tampoco se podrán cambiar los nombre de la lista". Los primero días paró dos formaciones y al respecto detalló que "venía teniendo en mente apenas tuve la oportunidad de ver la lista, todos te dicen tenés jugadores de Zapla y Talleres, pero son la mayoría y son lo que vienen teniendo competencia hasta el final y al tener tan poco tiempo de preparación, vamos a priorizar a los que vienen con rodaje. También se asemejan los sistemas tácticos que ellos jugaban por eso fueron las primeras formaciones. Uno quiere poner su impronta pero por los tiempos vamos a poner toda la carne al asador y disfrutar".