Gimnasia volvió a empatar, pero sigue líder en su zona

Hubo silencio a la salida del "23 de Agosto" y algunos tibios aplausos. Los hinchas de Gimnasia esperaban más que otro empate, el cuarto consecutivo en casa. Por eso, el uno a uno con Defensores Unidos de Zárate tuvo sabor a poco, más allá de continuar siendo el único líder de la Zona B de la Primera Nacional.

Con 43 puntos se mantuvo en lo más alto y su condición no corrió riesgo, ya que el escolta, el "lobo" mendocino, perdió sorpresivamente en casa en manos de Temperley 1 a 0. Y ahora por diferencia de goles, también con 40 unidades, Chacarita Juniors fue quien trepó al segundo puesto (venció a Talleres de Remedios de Escalada 2 a 1) y en el tercer lugar quedaron los cuyanos. Un poco más atrás se ubican Deportivo Morón (39) y Estudiantes de Caseros (38).

En el partido de ayer, los simpatizantes cortaron los festejos del "Día del Amigo" para alentar el equipo de sus amores. Pero en los primeros minutos no pasó nada de nada. El "Cadu" defendió por momentos hasta con los once jugadores sin ponerse colorado y dejó al volante Sebastián Sánchez la responsabilidad de clarificar el panorama si se producía algún contragolpe.

UNO A UNO | CON EL EMPATE, EL EQUIPO JUJEÑO ACUMULA 13 FECHAS INVICTO

Los minutos fueron transcurriendo y el dueño de casa, ansioso por volver a gritar victoria en Jujuy, empezó a tirar centros. Allí se lucieron centrales visitantes Marchesini y Rassol; mientras que Aquino cerró su arco con dos tapadas fenomenales. La primera a Quintana que aprovechó un error a la salida rival y perdió en el "mano a mano" con el golero. Y la segunda, cuando nuevamente el delantero barbado bajó un centro en el corazón del área y Camacho, solo, pudo con el "Uno". Increíble.

En el complemento, a los pocos minutos de reanudarse el juego, Ceratto sacó un tiro de fuera del área, rebotó en Dematei, el balón se elevó y tenía destino de red con Anchoverri descolocado, pero el travesaño salvó a Gimnasia.

Eso sí, la fortuna se "cobró" su deuda 5' después cuando en un centro pasado, dudó el debutante arquero local y Ceratto, de cabeza, puso el uno a cero. Era injusto, pero en el fútbol esa definición no existe. Los goles se hacen, no se merecen. Ya mil veces se escribió esta frase o tal vez muchas más. La cuestión fue que el "lobo" no bajó los brazos. El técnico Matías Módolo mandó a la cancha a toda su artillería y "Tortuga" Fernández, en su primer contacto con el balón, metió un frentazo para el uno a uno, tras pase perfecto del "Vikingo" Dematei.

El dueño de casa prolongó a 13 fechas su invicto, hace 11 es líder solitario y se ilusiona a lo grande, pero ayer volvió a quedar en deuda y lo sabe.