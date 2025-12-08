La diócesis de Jujuy honra a la Inmaculada Concepción de María en diferentes parroquias

La fiesta de la Inmaculada Concepción de María ilumina el inicio del último mes del año, y dentro del tiempo de Adviento, también reúne a las comunidades jujeñas en la preparación de la Navidad.

En la Diócesis de Jujuy las dos parroquias que se encuentran bajo su advocación ya llevaron a cabo la novena y hoy vivirán la fiesta patronal. Además se suman las capillas, templos que cuentan con la imagen y devotos en general.

En San Antonio las honras a la "Purísima" se llevaron a cabo el pasado miércoles en horas de la tarde con el rezo del Santo Rosario y posteriormente la santa misa. De igual manera participaron de la novena la zona pastoral San Expedito, el Bachillerato Nº 17, el Club Sportivo San Antonio y la Asociación Gaucha La Toma y El Carril; el día jueves fue el turno de la zona San Pantaleón, la Escuela Nº 19 "Delfín Puch", el Club Juventud, Asociación 23 de Agosto, Adam, Escuela de Danzas La Nazarena y los Bomberos Voluntarios de San Antonio.

Posteriormente, el día viernes la zona Santa Ana, Centro de Salud, Jardín Maternal "Mis Primeros Garabatos y Pie Pequeño", Municipalidad y Concejo Deliberante de San Antonio. El sábado le correspondió al barrio Centro, Loma Atravesada, juez de Paz, Centro de Jubilados e ISJ. Por último, el domingo, la zona pastoral San José Obrero, Seccional 7 de Policía, Amigos en Acción, Centro de Gauchos de San Antonio, La Purísima y 13 de Junio.

Hoy a partir de las 7 la misa del peregrino, a las 10 la misa central con procesión y a las 18 la Misa de Primera Comunión. El 14 la Octava con misa central a las 9, procesión por plaza San Martín, a las 10.30 izamiento de la Bandera, a las 11 Tedeum, a las 11.30 desfile y a las 18 misa de confirmación.

CIUDAD DE PERICO | LA PARROQUIA ES EL PUNTO DE ENCUENTRO PARA LOS FIELES EN EL MARCO DEL JUBILEO.

Mientras que en la parroquia Inmaculada de Perico a diario se está rezando el Rosario de la Aurora a las 6.30, a las 19 el Santo Rosario y novena, y a las 20 la santa misa, con sacerdotes invitados.

Tienen la alegría de haber iniciado con la entronización de la imagen el Jubileo de los 30 años de la jurisdicción, conformada en 1996. "María Santísima nos convoca. Hay tiempo de alegría aún en las dificultades", invitó el párroco Daniel Amante. (Eugenia Sueldo)

Jubileo de los niños

El Santuario de Río Blanco y la Pastoral Familia y Vida del Obispado de Jujuy invitaron a las familias jujeñas a participar del Jubileo de los niños y de la tercera consagración de niños a la Santa Patrona de la provincia. La ceremonia se llevo a cabo el domingo por la mañana donde se concentraron en la rotonda de ingreso a Río Blanco, luego se efectuó la procesión hasta el Santuario, finalizando con la santa misa de consagración.

Los organizadores destacaron que "en el marco del Jubileo, viviremos un día de gracia y de alegría para los más pequeños: un tiempo especial para volver a Dios con corazón sencillo, dar gracias y pedir. Es una invitación a caminar como comunidad, con los niños en el centro, para que ellos también experimenten el amor de Jesús y la ternura de María". Se les pide llevar un rosario y acercar un adorno que será parte de su árbol navideño. Los niños por nacer serán protagonistas de la jornada, por lo que se invita a las mamás embarazadas.