18°
8 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día del Gaucho
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Educación
Ministerio de ambiente
San Pedro
Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy
Codecuc
Barrio San Francisco de Álava
Abra Pampa
Hospital "Páterson"
Día del Gaucho
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Ministerio de Educación
Ministerio de ambiente
San Pedro
Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy
Codecuc
Barrio San Francisco de Álava
Abra Pampa
Hospital "Páterson"

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Proyecto artístico solidario

Canto por un Niño en Navidad

Iniciará a las 20.30 en Lamadrid y Güemes, previa procesión.

Lunes, 08 de diciembre de 2025 00:00
BENDICIÓN DEL NIÑO DIOS | EN EL ATRIO DE LA CATEDRAL PARA INICIAR ACTIVIDADES.

Bajo la protección de la Inmaculada Concepción de María Santísima hoy se realizará el VIII Encuentro Nacional e Internacional "Canto por un Niño en Navidad", un proyecto artístico solidario de la escritora, artista y gestora cultural Ledna Biasquini.

Los niños, jóvenes y artistas se reunirán desde las 20.30 hasta pasadas la medianoche en Macedonio Resto by Logros Café (Lamadrid esquina Güemes). Antes compartirán la bendición del Niño Jesús a las 20 en el atrio de la Catedral Basílica, a cargo del padre Manuel Alfaro; posteriormente se cumplirá la procesión por la niñez y jóvenes del mundo y fray Carlos Paz impartirá la bendición a la niñez y jóvenes en la basílica San Francisco.

Este año los beneficiarios serán los niños del Comedor Nolasco de Palpalá, la Basílica San Francisco y niños adoradores. Se puede colaborar a manera de entrada con un alimento, juguete, calzado, ropa o utensilios de cocina, así como todo lo que se pueda reciclar o reutilizar en su favor. Actuarán artistas locales e invitados.

Hasta el momento ya son 32 instituciones las que forman parte de la historia solidaria por la que Ledna Biasquini y su esposo vienen trabajando arduamente, con el apoyo de familias colaboradoras, músicos y bailarines solidarios y benefactores en general.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD