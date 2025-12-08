Bajo la protección de la Inmaculada Concepción de María Santísima hoy se realizará el VIII Encuentro Nacional e Internacional "Canto por un Niño en Navidad", un proyecto artístico solidario de la escritora, artista y gestora cultural Ledna Biasquini.

Los niños, jóvenes y artistas se reunirán desde las 20.30 hasta pasadas la medianoche en Macedonio Resto by Logros Café (Lamadrid esquina Güemes). Antes compartirán la bendición del Niño Jesús a las 20 en el atrio de la Catedral Basílica, a cargo del padre Manuel Alfaro; posteriormente se cumplirá la procesión por la niñez y jóvenes del mundo y fray Carlos Paz impartirá la bendición a la niñez y jóvenes en la basílica San Francisco.

Este año los beneficiarios serán los niños del Comedor Nolasco de Palpalá, la Basílica San Francisco y niños adoradores. Se puede colaborar a manera de entrada con un alimento, juguete, calzado, ropa o utensilios de cocina, así como todo lo que se pueda reciclar o reutilizar en su favor. Actuarán artistas locales e invitados.

Hasta el momento ya son 32 instituciones las que forman parte de la historia solidaria por la que Ledna Biasquini y su esposo vienen trabajando arduamente, con el apoyo de familias colaboradoras, músicos y bailarines solidarios y benefactores en general.