ATE Jujuy se adhiere al paro nacional

El consejo directivo provincial de ATE Jujuy confirmó su adhesión al paro nacional convocado para mañana, en consonancia con las medidas de fuerza que impulsa la conducción nacional del gremio. La jornada de protesta se realizará con paro total de actividades y sin asistencia a los lugares de trabajo, abarcando a trabajadores de los sectores provinciales y municipales en toda la provincia.

Desde la organización sindical señalaron que la convocatoria responde a un cuadro de preocupación creciente ante decisiones gubernamentales que, aseguran, "atentan contra la estabilidad y los derechos laborales". En ese sentido, ATE Jujuy difundió un listado de reclamos que buscarán visibilizar durante la medida de fuerza.

Entre los puntos centrales se destacan el rechazo a la reforma laboral, por considerarla "regresiva" para el conjunto de los estatales; el pedido de frenar los despidos en el sector nacional; y la convocatoria urgente a paritarias nacionales, un reclamo que, afirman, lleva meses sin respuesta.

Otro eje clave de la protesta es la denuncia de la persistente precarización laboral en distintos organismos del Estado. En línea con ello, ATE exige el pase a planta permanente de los trabajadores contratados bajo modalidad Covid, así como la recategorización inmediata de empleados municipales y provinciales que, según la conducción gremial, vienen desarrollando funciones sin el correspondiente reconocimiento salarial y jerárquico.

"Seguimos defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras, fortaleciendo la unidad y la lucha colectiva ante el avance de políticas que vulneran nuestras condiciones laborales y salariales", remarcaron desde ATE Jujuy, en un mensaje que busca sumar adhesiones en un contexto sectorial cada vez más tenso.

Con este paro, el gremio se prepara para cerrar el año con un reclamo nacional unificado, en el que esperan que el Gobierno responda a una agenda que, insisten, es impostergable para miles de estatales en todo el país.