La jueza ordena quitar los tratos especiales a Marcela Acuña

La jueza de la Cámara del Crimen N° 2 de Chaco, Dolly Fernández, ordenó este sábado que Marcela Acuña pierda todos los tratos especiales que se le otorgaron durante el juicio oral y comience a cumplir un régimen de detención común. La medida llega casi un mes después de que la ex candidata a intendente de Resistencia fuera condenada por su participación necesaria en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en junio de 2023.

La decisión judicial implica que Acuña será considerada igual al resto de las reclusas, dejando atrás privilegios como el acceso a ciertas actividades en un pabellón común. La magistrada pidió al Servicio Penitenenciario que, bajo el nuevo régimen, garantice para la detenida "condiciones de seguridad, trato digno y resguardo físico, psíquico y emocional". Fernández fundamentó la medida aclarando que el hábeas corpus correctivo —mecanismo que había permitido esos beneficios— "busca asegurar condiciones humanas de detención, pero no brindar privilegios".

El fallo condenatorio del juicio popular, que aún no tiene una pena numérica definida, estableció las responsabilidades de los seis acusados. César Sena fue considerado autor material del femicidio, mientras que su padre, Emerenciano Sena, y Marcela Acuña fueron definidos como partícipes necesarios. Los empleados del clan, Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo, fueron hallados responsables de encubrimiento.

Ahora, la jueza Fernández tiene un plazo de quince días hábiles para dictar sentencia y determinar los años de prisión para cada condenado. Sin embargo, la inminente feria judicial —del 24 de diciembre al 31 de enero— podría retrasar la lectura de la sentencia hasta el año próximo. "Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles", manifestó la magistrada a la prensa, aclarando que una eventual suspensión de términos extendería el plazo.

La última audiencia de cesura se realizó el viernes 28 de noviembre, donde los integrantes del clan Sena coincidieron en solicitar que no sean trasladados fuera de Resistencia. La notificación de la fecha para la lectura de la sentencia se realizará a través del sistema informático SIGI, dependiendo de la decisión del Superior Tribunal de Justicia sobre la suspensión de plazos durante el receso judicial.