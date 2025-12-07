Un autorretrato de Frida Kahlo sale a la venta por una cifra récord en EEUU

Un autorretrato en miniatura de Frida Kahlo, de apenas cinco centímetros de alto, se convirtió en uno de los principales atractivos de Art Basel Miami Beach 2025. Exhibida en el stand de la galería Weinstein, la obra se ofrece por US$ 15 millones, en un contexto marcado por el reciente récord de subasta alcanzado por otra pieza de la artista mexicana.

La presencia de Kahlo en la feria coincide con un auge sin precedentes en la valoración de su obra y un renovado interés internacional por el arte femenino. La edición de este año de Art Basel Miami Beach, celebrada en el Miami Beach Convention Center, destaca por la exhibición de este autorretrato, el único de los 55 autorretratos conocidos de Kahlo realizado en formato miniatura.

Rowland Weinstein, fundador de la galería, subrayó la excepcionalidad de la pieza y su relevancia en el mercado actual. De acuerdo con The Art Newspaper, la obra fue adquirida en Sotheby's Nueva York en 2011, poco después de no alcanzar su precio estimado en subasta, que entonces oscilaba entre US$ 800.000 y US$ 1,2 millones. En el año 2000, la misma pieza se vendió por US$ 225.750, lo que evidencia el notable crecimiento del mercado de Kahlo en los últimos años.

El autorretrato, fechado en torno a 1938, muestra a la artista con su característico peinado adornado con flores rojas y trenzas. El reverso del lienzo revela una dedicatoria íntima: "Para Bartoli con amor, Mara", dirigida al poeta catalán José Bartoli, con quien Kahlo mantuvo una relación apasionada durante la última década de su vida.

Según Weinstein, la artista firmó la obra como "Mara", un apodo derivado de "maravillosa", para evitar que su esposo, Diego Rivera, descubriera el mensaje. Esta historia personal añade un valor simbólico a la pieza, que permanece sin comprador al cierre de la feria, aunque se exhibe junto a dos dibujos realizados por Kahlo durante una convalecencia, ambos valorados en US$ 950.000 cada uno.

El protagonismo de Kahlo en Art Basel Miami Beach se produce en un momento de récords para la artista. El mes pasado, su obra "El sueño (La cama)" (1940) se vendió por US$ 54,7 millones en Sotheby's Nueva York, estableciendo un nuevo máximo para una artista femenina.

Antes de esta venta, la estadounidense Georgia O'Keeffe ostentaba el récord con "Jimson Weed/White Flower No 1", subastada por US$ 44 millones. La reciente transacción de Kahlo no solo supera esa cifra, sino que también la posiciona como una de las artistas más valoradas del mercado internacional.

A LA VENTA | EL AUTORRETRATO DE FRIDA KAHLO DE CINCO CENTÍMETROS.

La subasta de "El sueño (La cama)" se celebró en noviembre pasado, con una estimación previa de entre US$ 40 millones y US$ 60 millones. La obra, creada en un periodo de crisis personal y de salud para Kahlo, representa a la artista dormida en una cama de madera, envuelta en una manta dorada y acompañada por un esqueleto de tamaño natural recostado sobre almohadas, evocando la muerte y el sufrimiento físico que marcaron su vida. La pieza fue calificada por Sotheby's como una de las más conmovedoras e impactantes de la producción de Kahlo.

El contexto de Art Basel Miami Beach 2025 refleja una recuperación del mercado del arte tras años de contracción. La feria abrió su vigésima tercera edición con ventas millonarias y récord de asistencia, impulsada por el entusiasmo de coleccionistas y galeristas internacionales.

Larry Gagosian, uno de los galeristas más influyentes, expresó su optimismo: "Hemos comenzado con mucha fuerza. Me alegra ver que el impulso de la temporada de subastas de noviembre en Nueva York se traslada a las ferias de arte".

David Maupin, cofundador de Lehmann Maupin, añadió: "No hay ninguna feria en Estados Unidos que se compare con Art Basel Miami. Cada año es uno de nuestros eventos más productivos y gratificantes en el calendario del arte".

Las cifras de ventas en la feria respaldan este dinamismo. Hauser & Wirth reportó seis ventas superiores al millón de dólares, mientras que otras galerías como White Cube y Gladstone concretaron transacciones de hasta US$ 3,9 millones por obras de artistas contemporáneos. El sector digital también mostró un fuerte desempeño, con la venta total de esculturas de Beeple por US$ 100.000 cada una y la rápida colocación de obras generadas algorítmicamente.

Mercado en auge

El mercado del arte femenino vive un auge sin precedentes, impulsado por el récord de US$ 54,7 millones alcanzado por "El sueño (La cama)" de Kahlo en Sotheby's - (AP Photo/Kirsty Wigglesworth).

La revalorización de artistas femeninas es otro fenómeno destacado en la feria. Además de Kahlo, la galería Berry Campbell vendió seis piezas de artistas como Mercedes Matter, Mary Abbott, Elaine de Kooning, Betty Parsons y Yvonne Thomas, con precios que oscilaron entre US$ 65.000 y US$ 375.000. Obras de Leonora Carrington y Leonor Fini, otras figuras clave del surrealismo femenino, también se exhiben en el stand de Weinstein, reflejando una tendencia de equiparación de precios con sus pares masculinos y una revisión de su importancia en la historia del arte.

El contexto histórico y personal de Kahlo en la creación de sus obras añade una dimensión adicional a su valoración. "El sueño (La cama)" fue pintado en un momento especialmente turbulento, marcado por el deterioro de la salud de la artista debido a la poliomielitis y las secuelas de un grave accidente de autobús. Esta carga emocional y simbólica se percibe en la representación de la muerte y el sufrimiento en la obra, elementos que contribuyeron a su impacto en el mercado y en la crítica.

La escasez de obras de Kahlo en circulación, sumada a la alta demanda internacional, explica el interés excepcional que despierta su presencia en Art Basel Miami Beach. Weinstein, el galerista responsable de la exhibición del autorretrato en miniatura, atribuye su posición en la feria a una estrategia de adquisición a largo plazo: "La única razón por la que puedo tener un stand como este es porque empecé a comprar hace 25 años", declaró.

En la correspondencia privada de la artista, se revela que Kahlo pintó el autorretrato en un formato tan diminuto que podía llevarlo consigo a cualquier parte, un gesto que sintetiza la dimensión personal y universal de su arte.